Centenares de feligreses asisten al Viacrucis en vía Cantaura - Anaco (+Fotos)

Centenares de personas participaron en el tradicional Viacrucis en la carretera Cantaura - Anaco que salió desde la capital chamariapera hacia la ciudad gasífera, en la zona centro del estado Anzoátegui.

La actividad religiosa es la XXIII Peregrinación organizada por el Arciprestazgo San Agustín, perteneciente a la Diócesis de Barcelona, y está siendo coordinada por el párroco del Santuario Mariano Nuestra Señora de La Candelaria, Félix Figueroa Wettel.

El recorrido comenzó hoy a las 2:30 de la tarde y reunió a feligreses de las parroquias de Cantaura, Aragua y Anaco, quienes repasarán las escenas de la Pasión y Muerte de Cristo durante cada estación ubicada en la carretera vieja Cantaura - Anaco, como parte de la programación de la Semana Santa 2026.

Recomendaciones

Debido a la ola de calor que se está sintiendo en días recientes, la dirección de Protección Civil Freites, encabezada por Jimmy Evans, recomendó a los asistentes al Viacrucis tomar agua constantemente, evitar las bebidas azucaradas y alcohólicas, usar protector solar, usar ropa ligera y de colores claros, además de evitar la exposición directa al sol y cubrirse el rostro con gorras y/o sombreros.

También se les indicó estar atentos a las señales de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y calambres musculares.

Evans informó que durante el recorrido desplegaron a 10 efectivos del ente de prevención y rescate, así como una ambulancia y dos motos "con la finalidad de dar atención primaria en caso de que alguna persona sufra una descompensación considerando las altas temperaturas actuales".

Cantaura / Danela Luces