Centauros se mudó para impulsar el baloncesto en el estado Bolívar

Centauros de Bolívar ya se alista para la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), que marcará no solo el regreso de la “Raza Guerrera” a nuestros tabloncillos, sino también la vuelta del baloncesto profesional al estado sureño.

“Bolívar es una gran plaza, con una fanaticada muy apasionada, estamos seguros que contaremos con el apoyo del pueblo guayanés”, indicó Juan Carlos Cuenca, presidente de la organización, al departamento de prensa de la SPB.

“Queremos armar un equipo competitivo que nos permita brindarle un gran espectáculo a la afición. Nos hemos caracterizado por ser una organización de retos, que apunta a su crecimiento y por eso trabajaremos por seguir sumando historia”, agregó.

Escenario

El Gimnasio “Hermanas González”, ubicado en la ciudad de Puerto Ordaz y que cuenta con un aforo para 3.000 personas, será la sede del equipo.

Bolívar no contaba con un equipo en la SPB desde la temporada 2023, en esa ocasión Gigantes de Guayana cayó en la primera ronda de playoffs ante Cocodrilos de Caracas.

Centauros de Bolívar formará parte de la Conferencia Oriental de la SPB 2026, enfrentándose en la ronda regular a Diablos, Guaiqueríes, Marinos, Panteras, Piratas y Spartans.

La organización ya anunció al primer importado para esta temporada, se trata del alero norteamericano Deangelo Stewart.

Ciudad Guayana / Redacción Web