Celebran el 3er aniversario de Casita Azul con presencia en ocho municipios de Anzoátegui 

El programa Casita Azul, iniciativa que convirtió el estado Anzoátegui en referencia nacional y en pionero en la atención integral y gratuita de personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), celebra este viernes 19 de junio el 3er aniversario de su fundación, con presencia en ocho municipios.

Mediante una publicación en la cuenta de Instagram de la gobernación, se conoció que Manuel Ezequiel Bruzual, Anaco, Simón Bolívar, Juan Antonio Sotillo, Simón Rodríguez, Pedro María Freites, Guanta y Fernando de Peñalver son las localidades que hasta ahora cuentan con la atención especializada.

Así como también, la publicación señala que siguen creciendo con más tecnología y nuevos servicios para fortalecer cada atención.

Una muestra de ello, fue la reciente inauguración de la primera Unidad Neurológica Infantil de la entidad, ubicada en la Casita Azul de Barcelona. Espacio, que ahora cuenta con un equipo de electroencefalograma de última generación.

Próximamente

Se conoció que en julio, la gobernación tiene previsto abrir la novena sede en el estado Anzoátegui, la cual se ubicará en Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja.

Esta infraestructura también albergará la Biblioteca Dr. Jesus Márquez, uniendo la atención especializada, la educación, la inclusión y la cultura en un solo lugar.

Barcelona / Elisa Gómez