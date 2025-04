Casi 99 % de los clientes de Puerto Rico tiene luz menos de 48 horas después del apagón

Casi 99% de los clientes de Puerto Rico recuperó este viernes el servicio eléctrico, menos de 48 horas después de que se produjera un apagón masivo por un fallo en una línea de transmisión.

Según el último boletín de LUMA Energy, empresa encargada de la transmisión y distribución de la electricidad, se ha restablecido el servicio a 1.450.367 clientes, lo que representa un 98,8% del total.

La proyección inicial de la compañía era llegar al 90% de los abonados con electricidad 48 horas después del apagón, que tuvo lugar a las 12.40 hora local (16.40 GMT) del miércoles.

La infraestructura crítica, incluyendo hospitales, plantas de agua, aeropuertos, cárceles y servicios de emergencia, está totalmente energizada.

Los equipos continúan trabajando de manera rápida y segura para estabilizar el sistema y restablecer el servicio a los clientes restantes, indicó el comunicado.

Aunque la restauración del servicio ya está cerca de completarse, LUMA advirtió de que algunos clientes podrían seguir experimentando "interrupciones temporales debido a generación limitada".

Un sistema frágil y problemas de generación

La víspera, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, reconoció que existe en la isla "un problema grave de generación" y que el sistema "está bien frágil".

Aunque LUMA Energy pidió tres días para tener un análisis completo sobre las causas del apagón, la empresa adelantó que pudo haberse tratado de vegetación que afectó una línea principal que va de Manatí a la Central Cambalache en Arecibo, en el norte de la isla.

La controversia gira sobre si hubo patrullajes aéreos para controlar la vegetación, que, según González, deben hacerse a diario; mientras que LUMA Energy no ha precisado todavía cuándo se supervisó por última vez esa zona.

"No puede ser que cada vez una ramita tumbe, no una línea, sino todo el sistema", criticó la gobernadora, quien adelantó que "no fue una sola falla, hubo múltiples fallas".

Mejorar la situación eléctrica de Puerto Rico

Para mejorar esta situación, la Junta de la Supervisión Fiscal para Puerto Rico, un ente federal que supervisa las finanzas públicas de la isla, aprobó siete solicitudes para proyectos que van a aumentar la capacidad de generación eléctrica

Esto puede permitir que haya una base de resguardo ante posible eventos como el reciente apagón, según dijo González.

Entre los proyectos aprobados se encuentran el reemplazo de equipo pesado como es el caso de un motor y rotor para la unidad número 3 de la central Palo Seco, así como nuevos sistemas para las unidades 1 y 2 de ciclo combinado, unidades en la central Aguirre, entre otros.

Ante las críticas por la fragilidad de la red eléctrica y la continuación de la empresa LUMA Energy, pese a las promesas de cancelar el contrato, la gobernadora dijo que heredó "un sistema eléctrico deficiente" pero que va a resolver el problema.

"No tengo dudas de que lo vamos a resolver. Las acciones que se están tomando van en vías de modernizar nuestro sistema, de buscar operadores, de aumentar la generación y de hacer la fiscalización que nunca antes se había hecho", subrayó González.

