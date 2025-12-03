Casa Don Bosco habilitará 28 puntos de recaudación de fondos este sábado (+Fotos)

La Casa Hogar Don Bosco realizará una nueva edición del evento "Hazte Amigo de la Casa Don Bosco" este sábado 6 de diciembre con el objetivo de recaudar fondos que permitan seguir ayudando a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Adayhalit Parada, coordinadora de la institución, precisó que en esta ocasión habilitarán 28 estaciones de recolección de dinero en diferentes lugares del área metropolitana del estado Anzoátegui.

Detalló que estos puntos para donativos estarán activos desde las 8:00 am hasta las 3:00 de la tarde.

"Luego de las 3:00 pm tendremos aquí en la sede un bingo familiar, música en vivo y diferentes actividades para que las familias tengan un momento ameno. Esta recaudación nos ayuda a continuar el trabajo que venimos realizando, nos permite tener un colchón para los primeros meses del año y así poder cubrir alimentación y las diferentes necesidades de los niños que atendemos", resaltó.

Ubicación

Es importante recordar que la Casa Hogar Don Bosco está ubicada en la avenida Constitución de Puerto La Cruz, al lado del liceo Alirio Arreaza Arreaza.

Se estima que en esta jornada colaboren entre 300 y 350 voluntarios, de los cuales el mayor número de personas serán representantes del colegio Pio XII.

Parada recordó que el año pasado se logró recaudar un total de 2.600 bolívares en los 26 puntos de recolección que fueron habilitados en esa oportunidad.

Esta será la edición número 29 de este evento, que en principio se llamó "Teleradio Maratón", luego pasó a ser "Radio Maratón" y ahora lleva por nombre "Hazte Amigo de la Casa Don Bosco".

En la actualidad la institución atiende a 45 personas entre niños y adolescentes, de los cuales 13 viven en la sede.

Invitación

El padre Wilfredo Rodríguez, director de la Comunidad Salesiana de Puerto La Cruz y párroco de la iglesia Santa Cruz, resaltó la labor que realiza la casa hogar, pero hizo énfasis en que este trabajo no se puede hacer sin apoyo de otras personas.

Es por ello que invitó a la colectividad en general, a las instituciones y empresas a que colaboren el próximo sábado.

"El venezolano siempre ha sido solidario y un amigo hace eso. Qué bonito es sacar algo del corazón y donarlo a alguien que necesita. La Casa Don Bosco es un pedacito de cielo en Venezuela", manifestó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez