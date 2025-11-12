Carúpano | Pacientes de catarata pidieron a los concejales que intermedien para que los atiendan

Una nutrida representación de los afectados por catarata del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, se presentó ante la Cámara Municipal para ejercer un derecho de palabra, con el fin de solicitar la intermediación de los concejales en la búsqueda de soluciones para mejorar su afección.

Braulio Salazar, quien ejerció la vocería de unas 300 personas que padecen la patología en el municipio Bermúdez, señaló que han agotado todas las instancias para que los atiendan y entrar en los operativos que se hacen, pero lamentablemente, las peticiones han caído en “saco roto”.

Salazar, uno de los afectados, explicó que muchos están prácticamente ciegos y el problema se extiende por toda la zona de Paria, donde habría unas 700 personas en la misma condición.

Argumento

Citó el artículo 80 de la Constitución Bolivariana, que prevé la obligación del Estado venezolano a brindar salud a todos los venezolanos. “No se puede ocultar el bulto”.

Señaló que el alcalde de Carúpano y la gobernadora de Sucre deben intervenir para que los atiendan, ante el creciente número de afectados. “No tienen la culpa de la enfermedad, pero el Estado debe velar por ellos”.

Dijo que han tenido “mala suerte” con los últimos gobernantes, “no estoy hablando de política ni nada, pero hay que decir la verdad”.

Pidió que se dispongan a darles una respuesta, porque lo siguiente es irse a Miraflores para poner la denuncia directamente por esas instancias.

Atención

Ángel Toussaint, presidente de la Cámara Municipal, señaló que atendieron a los adultos mayores afectados por catarata, con quienes acordaron una serie de reuniones, a fin de ayudarlos como enlaces ante los entes de salud.

“La idea es buscar un beneficio a estos abuelos y abuelas de Bermúdez, que son bastantes con este problema, y hemos dispuesto desde la Cámara Municipal, una comisión que va a reunirse con las autoridades municipales, regionales, para buscar una solución, para que se haga una jornada que atienda esta patología”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano