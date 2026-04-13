Carúpano | AD en Resistencia realizó reuniones organizativas en parroquias

Durante este fin de semana se llevaron a cabo encuentros estratégicos de Acción Democrática (AD) en Resistencia, en las parroquias Santa Catalina, Santa Rosa y Bolívar, con el secretario general seccional Edgar García, quien estuvo acompañado por miembros del Comité Ejecutivo (CES) y los enlaces parroquiales correspondientes.

La intención, manifestó García, es el fortalecimiento de la estructura, la revisión y ajuste de los equipos locales para garantizar una operatividad real. Además de emitir un mensaje de unidad, al reafirmar la importancia de mantenerse cohesionados bajo una sola ruta democrática.

En Santa Catalina y Santa Rosa se discutió la movilización constante, con el trabajo de calle y el contacto directo con el ciudadano como prioridad. “La organización es la clave de nuestra victoria. Cada parroquia movilizada es un paso más cerca de la meta”, expresó Edgar García.

Compromiso

Agregó que se mantiene el compromiso con el cambio y la libertad, bajo la premisa de la máxima organización, “seguimos consolidando nuestras bases y estructuras parroquiales para los retos que vienen”, dijo.

En los encuentros de Santa Catalina se tuvo como objetivo reforzar las bases parroquiales para el trabajo de campo y consolidar la ruta del camino democrático como única vía para el cambio, así como organizar la estructura territorial.

García señaló que desde Bermúdez, reiteran el respaldo a la líder aliada María Corina Machado. “No nos detenemos. Seguimos en la lucha firme por el rescate de Venezuela y la recuperación de la democracia”, afirmó.

Organización

En la parroquia Bolívar, se realizó un pulso de un pueblo que se organiza, en un ambiente de fraternidad, en un solo bloque de acción. “El propósito fue claro: fortalecer la maquinaria democrática”.

García resaltó que la jornada estuvo marcada por la disciplina y el entusiasmo, demostrando que la organización es la herramienta más poderosa de la ciudadanía.

El encuentro contó con la conducción política de García y Marialaura Romero, al frente de la lucha que hoy exige Venezuela, junto a los enlaces parroquiales.

“Estamos convencidos de que la fuerza reside en la unión. Hoy, desde la parroquia Bolívar, enviamos un mensaje claro a toda Venezuela: estamos organizados, estamos decididos y, juntos, vamos a cambiar el destino de nuestra nación”.

El encuentro no sólo cerró una jornada de trabajo, sino que abrió una nueva etapa de acción política en el municipio Bermúdez.

Sucre/ Yumelys Díaz