Carupaneros piden mejoras en los servicios públicos y en la infraestructura en su 378 cumpleaños

Carúpano, estado Sucre, cumplió este 23 de diciembre 378 años de fundación eclesiástica y sus ciudadanos piden avances en sus condiciones de vida, mejoras en los servicios y en la infraestructura que permitan a su vez, bienestar general, y el arranque de actividades como el turismo.

Alberto García, coronel de bomberos y actual comandante del cuerpo en el municipio, cree que las mejoras en la infraestructura y los servicios son necesarias para elevar la calidad de vida del local.

Recalcó el carácter servicial, amable y hospitalario del carupanero y dijo que la población tiene las mujeres más bellas del mundo.

Señaló que la ciudad está creciendo y su deseo es que lo siga haciendo, mejorando su urbanismo y sus servicios.

Requerimientos

Edgar Sánchez, dirigente político, señaló que Carúpano requiere que los servicios funcionen en condiciones, para que pueda nacer un verdadero turismo en la zona. “Este es un municipio que tiene para desarrollar la actividad, pero no cuenta con las condiciones, si hay todos los servicios, porque tenemos la materia prima, y lo que nos faltan son las condiciones”.

La periodista Yesenia García considera que la ciudad requiere avanzar más en lo económico, en infraestructura y servicios, para poder hablar de turismo y avance tecnológico. “Para poder ofrecer, además, calidad de vida, para una población que va creciendo. Tenemos unas servicios colapsados y la población va en aumento, y de la mano deberían ir el turismo, las estructuras y los servicios públicos”.

El contador Luis Hernández sumó a la lista de deseos para Carúpano, la necesaria mejora en el servicio de recolección de desechos y otros servicios públicos. “Eso mostrará una ciudad con mayor proyección en la economía”.

Celebración

El aniversario de la ciudad se celebró en la Cámara Municipal de Carúpano, con una sesión que contó con el macarapanero Jesús del Valle Moya como orador de orden.

Ángel Toussaint, presidente de la cámara, resaltó el carácter histórico de la fecha, y señaló que coinciden en que la ciudad y su asentamiento es mucho más antigua.

Durante la sesión se declararon “hijos adoptivos” a cinco cultores locales nacidos en otras tierras, tal es caso de Tomás Pantoja, que posteriormente recibirán el título de patrimonios culturales vivientes de Bermúdez.

Sesión

La sesión se realizó en la sala del concejo, y no en la comunidad de Carúpano Arriba, donde los cronistas ubican el emplazamiento de la primera capilla católica avalada por Fray Damián Lope de Haro. El cambio, dijo el edil, se debió más a motivos logísticos que de otra índole.

Toussaint resaltó que esperan que los historiadores ubiquen una fecha en el tiempo y que se convierta en una tradición, celebrar el día de Carúpano en cualquier sector del municipio.

El orador de orden Jesús Moya manifestó su emoción y agradecimiento por la deferencia de haber sido escogido en la fecha.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

Los carupaneros celebraron este martes los 378 oficiales de su fundación/ Foto: Cortesía Otto Irazábal