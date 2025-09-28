Carmen Meléndez ve necesario "saber cómo se usa el arma" para defender al país

La alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, consideró este sábado necesario "saber cómo se usa el arma" para defender a Venezuela, ante las que señaló como "amenazas" de EE.UU., en referencia al despliegue militar que ese país mantiene en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico.

"Si pasamos a la lucha armada, tenemos que saber cómo se usa el arma", dijo la almirante durante un simulacro convocado por Nicolás Maduro para prepararse ante desastres naturales o un "conflicto armado", luego del enjambre sísmico que afectó al oeste del país esta semana, y en vista del despliegue naval estadounidense.

Meléndez también señaló que, entretanto, habrá ciudadanos que, para "la defensa de la patria", estarán "jugando un rol" relacionado con los primeros auxilios y la alimentación, entre otras áreas.

"Nosotros estamos dispuestos a todo por defender a nuestra patria. ¿Qué hemos ganado en todo este casi un mes completo que llevamos de preparación ante estas amenazas y este asedio imperial en el mar Caribe? Que nuestro pueblo se prepare cada día más", argumentó la también exministra de Interior.

Caracas / EFE