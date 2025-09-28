domingo
Carmen Meléndez ve necesario "saber cómo se usa el arma" para defender al país

Meléndez señaló que la sugerencia es en casa de pasar a la "lucha armada" / Foto: Cortesí

La alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, consideró este sábado necesario "saber cómo se usa el arma" para defender a Venezuela, ante las que señaló como "amenazas" de EE.UU., en referencia al despliegue militar que ese país mantiene en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico.

"Si pasamos a la lucha armada, tenemos que saber cómo se usa el arma", dijo la almirante durante un simulacro convocado por Nicolás Maduro para prepararse ante desastres naturales o un "conflicto armado", luego del enjambre sísmico que afectó al oeste del país esta semana, y en vista del despliegue naval estadounidense.

Meléndez también señaló que, entretanto, habrá ciudadanos que, para "la defensa de la patria", estarán "jugando un rol" relacionado con los primeros auxilios y la alimentación, entre otras áreas.

"Nosotros estamos dispuestos a todo por defender a nuestra patria. ¿Qué hemos ganado en todo este casi un mes completo que llevamos de preparación ante estas amenazas y este asedio imperial en el mar Caribe? Que nuestro pueblo se prepare cada día más", argumentó la también exministra de Interior.

Caracas / EFE

