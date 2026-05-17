Carlos Milano, Sergio Mijares y Luis Mérida jugarán semifinales en LNB Chile

Carlos “Hallaca” Milano (Universidad de Concepción) contra Luis “Lobo” Mérida (Boston College) y Sergio Mijares (Leones de Quilpué) jugarán las semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto de Chile (LNB Chile).

Milano, que se coronó en la Copa de Chile y que ya había ganado su cupo en semifinales por liderar invicto la Conferencia Centro, retará al “Lobo” en duelo de venezolanos.

Mérida consiguió su pase a la siguiente instancia tras vencer 103-96 y 84-71 a Colo Colo, aplicando la “ley del ex”, pese a caer 77-71 en el primer choque de la serie de cuartos de final.

Palabras

“Conseguimos la meta de llegar a semifinales y eso nos tiene muy contentos. Los muchachos creyeron y nos cohesionamos como equipo”, declaró Sergio Correa, el entrenador asistente de los colegiales, quien asumió la responsabilidad por la suspensión del técnico principal Benjamín Gasc.

En la derrota inicial frente al Cacique, Mérida destacó con nueve tantos, seis rebotes, dos asistencias y una pelota recuperada. En el segundo desafío, el aporte del “Lobo” fue de un par de contables y una captura. En el juego de la clasificación, el alero guayanés produjo cuatro unidades, siete tableros, una entrega y un robo de pelota.

En otra serie, el mirandino Sergio Mijares y los actuales campeones de la Liga Nacional de Chile, Leones de Quilpué, barrieron al larense y a la Universidad Católica, Deiker Salcedo, en duelo de bases venezolanos, para asegurar su clasificación a las semifinales, instancia en la que se medirán con Municipal de Puente Alto.

Los felinos doblegaron 83-81 a los universitarios en su casa, y luego los despacharon 72-71 como visitantes.

Aporte de Mijares

En el primer desafío, Mijares aportó tres puntos y cuatro rebotes, mientras que Salcedo figuró con 13 contables, tres capturas y tres habilitaciones. En el segundo choque, Mijares sumó seis unidades, dos cristales y un tapón; en tanto que Salcedo se distinguió con 15 cartones, seis tableros y tres robos de pelota.

En su afán por reeditar el cetro de la justa, Leones recibió el alta del escolta internacional chileno Felipe Inyaco, quien se incorporó al quinteto de la Región de Valparaíso tras la eliminación de su equipo en Argentina, Obras Sanitarias.

En serie correspondiente a la Conferencia Sur, el ala-pivot aragüeño Ángel Moisés Galaviz no tuvo fortuna y fue eliminado, tras las derrotas 92-69 y 112-71 de Deportes Castro ante Las Ánimas de Valdivia.

Galaviz, en el primer duelo, se hizo notar con un rebote y una asistencia; y en el segundo desafío no vio acción.

Santiago / León Aguilar