Carlos Mendoza Jr. se sumó a la pretemporada de Caribes

El jugador Carlos Mendoza Jr. se incorporó este miércoles 30 de septiembre a la pretemporada de Caribes de Anzoátegui, de cara a la campaña 2026/2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

"Charlita", como apodan al versátil pelotero que viene de jugar en la sucursal Triple A de los Azulejos de Toronto, fue la principal novedad del día para los aborígenes. Pero no fue la única, ya que el cuerpo técnico liderado por Asdrúbal Cabrera también recibió al joven receptor Ronald Rosario, quien tuvo una destacada actuación este año en la filial Doble A de los Medias Rojas de Boston.

De acuerdo al departamento de prensa del conjunto anzoatiguense, en los últimos días los entrenamientos han estado enfocados en el fortalecimiento y acondicionamiento físico con trabajos de gimnasio, sumado a sesiones de práctica de bateo en vivo en las que han participado alrededor de 20 lanzadores.

Emoción

Luego de la práctica del día, Carlos Mendoza Jr. dijo estar emocionado de volver un año más con Caribes y agregó que está enfocado en ganarse un puesto de cara a la venidera zafra.

Vale recordar que "Charlita" tuvo una zafra 2025/2026 consagratoria, en la que se convirtió en una pieza clave para el mánager Cabrera. Sin embargo, la profundidad que hay ahora en La Tribu, con la llegada de jugadores como Gabriel Noriega o César Izturis Jr., lo obligan a entregarse al máximo.

"Vengo con muchas ganar de seguir mejorando. De seguir ayudando al equipo, primero que nada a ganar partidos para poder llegar a enero y creo que en lo individual las cosas van a ir saliendo", expresó.

Se espera que la pretemporada aborigen continúe este jueves 1ero de octubre, ahora en horario vespertino, también en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo