Carlos Julio Rojas denuncia retraso en su amnistía y acusa al Gobierno de "perpetuar el autoritarismo"

El periodista y activista venezolano Carlos Julio Rojas denunció este domingo un retraso de más de un mes en la respuesta sobre la amnistía que solicitó su equipo de defensa. Según Rojas, esta demora tiene como fin silenciarlo y amenazarlo con una nueva detención por el ejercicio de la protesta pacífica.

"En el tribunal 1 en materia de terrorismo me responden que esperan órdenes de arriba", señaló Rojas en una nota de prensa difundida este Domingo de Resurrección. El activista sostuvo que la falta de decisión busca castigar su derecho constitucional a la opinión contra el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Incumplimiento de lapsos legales

De acuerdo con la Ley de Amnistía promulgada en febrero de 2026, los tribunales cuentan con un plazo máximo de 15 días para emitir una resolución sobre las solicitudes. El caso de Rojas supera con creces este término legal, lo que a su juicio impide la "tan ansiada transición democrática".

Debido a esta situación de vulnerabilidad jurídica, el periodista informó que no realizó la tradicional Quema de Judas. En esta actividad cultural, cada Domingo de Resurrección, las comunidades incineran muñecos que representan a personajes impopulares en señal de crítica pública.

"Al criminalizar un acto cultural por miedo a la crítica se reconfirma que en Venezuela vivimos una dictadura; la cual solo cambió el rostro de Nicolás Maduro por el de Delcy Rodríguez", sentenció el comunicador.

Antecedentes y contexto judicial

Carlos Julio Rojas fue detenido el 15 de abril de 2024 bajo acusaciones de la gestión de Tarek William Saab. Los cargos en su contra incluyen:

Asociación y conspiración.

Instigación para delinquir y terrorismo.

Magnicidio en grado de tentativa contra el expresidente Maduro.

Pese a que el Parlamento reportó el pasado 26 de marzo un total de 8.146 beneficiados por la amnistía, la opacidad marca el proceso. El diputado Jorge Arreaza detalló que 310 personas salieron de prisión y otras 7.836 recibieron libertad plena tras mantener medidas cautelares. Sin embargo, el Estado aún no publica el listado oficial de identidades, una exigencia que mantiene el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

La ley, aunque abarca un periodo desde 1999, se limita a 13 eventos específicos, lo que deja fuera numerosos casos de carácter militar o delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Caracas / Redacción web