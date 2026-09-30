Carlos Eduardo Lozada Saavedra, del caso "vuelvan caras", fue excarcelado este miércoles

El presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, publicó un video en el que observa cuando el teniente Carlos Eduardo Lozada Saavedra sale de prisión en Ramo Verde, durante la noche de este miércoles.

Lozada Saavedra se encontraba recluido en el marco del denominado caso "vuelvan caras", desde junio de 2019.

De acuerdo con la información difundida por Romero, publicada a las 9:30 de la noche, Lozada Saavedra abandonó las instalaciones carcelarias, ubicadas en la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda.

La ONG continúa haciendo seguimiento a los casos de ciudadanos procesados judicialmente en el país.

Caracas / Redacción web