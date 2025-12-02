Caribes inicia frente a Magallanes una semana crucial en la LVBP

Caribes de Anzoátegui inicia este martes 2 de diciembre, ante Navegantes del Magallanes, la octava semana de acción de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que será crucial en sus aspiraciones de clasificación.

La Tribu enfrentará a La Nave Turca en una serie de dos desafíos en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Posteriormente visita a Leones del Caracas y a Tiburones de La Guaira en la capital del país, todos rivales directos en la apretada tabla clasificatoria.

Los aborígenes tienen marca de 19 victorias y 18 derrotas, lo que los tiene a solo un juego del líder Tigres de Aragua, pero también con apenas juego y medio del Magallanes, que ocupa la séptima plaza. Para los orientales será clave rescatar al menos una división de honores en los primeros cuatro duelos, a la espera de que la LVBP confirme (o no) que los choques del fin de semana, también ante los filibusteros, se llevarán a cabo en San Cristóbal, estado Táchira.

Vale acotar que en esos dos careos del sábado y domingo ante los carabobeños Caribes es local, por lo que, en caso de que no se hagan en la ciudad andina, tendrán que realizarse en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Movimiento

Durante el fin de semana pasado La Tribu contó con las incorporaciones de los lanzadores Cristian Hernández y Eduardo Salazar. Según el departamento de prensa del equipo, ambos van a formar parte de la rotación y no del desgastado cuerpo de relevo.

Para ese bullpen la única adición que se avecina es la de Andrés Machado, serpentinero que lleva años haciendo vida en el béisbol asiático. Además, es probable que algunos de los que fungen como abridores actualmente pasen a ser relevistas.

Caribes afrontará el mes de diciembre con la baja (por confirmar) del infielder José Fernández, que debutó la semana pasada pero que aparentemente dejará de ver acción para descansar luego de una larga temporada en ligas menores de los Cascabeles de Arizona.

De igual manera el gerente deportivo de los aborígenes, Otto Padrón, dijo en el podcast El Infield que tanto el jardinero Gabriel González como el cerrador Yilber Díaz están próximos a terminar su labor con el equipo, de acuerdo a lo pactado con sus organizaciones de Grandes Ligas para la aprobación de los permisos.

En ese mismo espacio Padrón informó que Omar Eliézer Alfonzo también acompañará al grupo hasta el final de la ronda regular.

Urgen resultados

Por todas las bajas que tendrá Caribes, se convierte en una urgencia conseguir victorias durante esta semana, antes de que se marchen piezas tan valiosas como Díaz, que ha sido el cerrador del equipo y de las pocas garantías que quedan para los episodios finales, ante el bajón de rendimiento de los dominicanos Yoelvin Silven y Francis Peguero (lesión).

Con lo apretado de la tabla una mala racha en la carretera puede llegar a ser perjudicial, tomando en cuenta también que la próxima semana reciben a casa a Cardenales de Lara y Tigres de Aragua, novenas que ya se llevaron un triunfo de sus primeras visitas a "la choza".

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo