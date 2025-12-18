Caribes hizo fiesta con el pitcheo de Cardenales en Barquisimeto

Caribes de Anzoátegui hizo fiesta con el pitcheo de Cardenales de Lara, al que venció el miércoles con pizarra de 16-2 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, en una nueva jornada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La ofensiva de La Tribu sacó a relucir su poder con hasta cuatro cuadrangulares, uno de ellos de Diego Infante (con las bases llenas), quien suma cuatro desafíos consecutivos con jonrón. Además, el derecho ya acumula seis batazos de vuelta entera y cinco de ellos han sido en diciembre.

Carlos Pérez, Antonio Piñero y Leonel Valera también desaparecieron la bola para contribuir en un importante triunfo aborigen, que subió al segundo lugar de la tabla con marca de 25-23. Vale destacar que el serpentinero Ángel Cuenca fue una grata sorpresa como abridor, pues dominó a los bates crepusculares durante cinco entradas y un tercio para apuntarse la victoria.

Sin piedad

La toletería anzoatiguense nuevamente descifró desde temprano los envíos del abridor crepuscular Keyvius Sampson. La semana pasada en Puerto La Cruz Caribes le hizo cuatro carreras en los primeros dos episodios, aunque ese encuentro finalmente lo ganaron los larenses.

En esta oportunidad fueron tres rayitas en el primer capítulo gracias a un bambinazo de Carlos Pérez con dos compañeros en circulación. Luego en el segundo acto el serpentinero foráneo embasó a tres hombres y eso marcó su salida del encuentro, aunque los tres rivales anotaron para un marcador parcial de 6-0.

Romer Cuadrado y Leonel Valera sonaron doble y sencillo, respectivamente, para impulsar dos carreras más en el tercer episodio. Pese a que el cuarto inning se fue en blanco, ya en la quinta entrada se terminó de abrir el compromiso con ocho anotaciones de La Tribu.

Valera y Antonio Piñero destaparon vuelacercas, cada uno con un compañero en base, mientras que la estocada final la dio Diego Infante con un cuadrangular con las bases llenas para el 16-0. A partir de allí el marcador solo se movió en la parte baja del sexto episodio, con dos rayitas de los pájaros rojos para romper el cero.

Sorpresa agradable

La designación de Cuenca (habitualmente relevista) como abridor respondió a la necesidad de colocar a alguien en el puesto, pues el dominicano Luis Reyes, que venía ejerciendo ese papel, salió del róster para esta semana.

Todo indicaba que iba a ser un duelo de mucho trabajo para el bullpen tomando en cuenta la ofensiva letal de los crepusculares y la inexperiencia de Cuenca en el rol que le asignaron. Además el cuerpo de relevistas venía de trabajar bastante el día anterior ante Leones del Caracas.

Sin embargo, el derecho nativo de Pariaguán, zona sur del estado Anzoátegui, tuvo una labor excelsa en el montículo, aprovechando también el respaldo de la ofensiva. Cuenca cubrió cinco episodios y un tercio en los que solo permitió dos carreras (una sucia), más cinco inatrapables, dio un boleto y ponchó a uno.

Eso le permitió llevarse la victoria, segunda de la campaña para él, mientras que la derrota fue para Sampson.

El choque también sirvió para que lanzadores que llevaban un largo tiempo sin subir al morrito por La Maquinaria Indígena vieran acción. Fue el caso de Rafael Marcano, Diego Moreno y Loiger Padrón, que no permitieron ningún tipo de daño.

Por la barrida

Ya con un triunfo en el bolsillo, para Caribes sería el escenario perfecto imponerse este jueves nuevamente en Barquisimeto, con el fin de lograr una barrida que los acerque un poco más a la ansiada clasificación.

Además se trata de un rival directo como Cardenales, que está igualado en el segundo puesto de la tabla con La Tribu, aunque con foja de 26-24.

El abridor de los aborígenes será Eduardo Salazar, mientras que por los pájaros rojos se subirá a la lomita Máximo "Max" Castillo.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo