Caribes extendió su racha de victorias, al derrotar a Leones

Caribes de Anzoátegui continuó su furor jonronero, esta vez con tres cuadrangulares, para obtener su cuarto triunfo al hilo, que lo coloca como líder tempranero de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2026-2027. Leones del Caracas fue la nueva víctima, que perdió por tercera ocasión consecutiva, al caer 9-8 en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

José Luis López, integrante del departamento de prensa de la LVBP, informó que este juego tuvo ribetes históricos, con el jonrón 97 de Balbino Fuenmayor, el hit 600 de Wilfredo Tovar con la camiseta caraquista y el 400 de por vida de José Rondón, estos dos últimos batazos en el tercer episodio.

Caracas despachó 17 inatrapables, cinco más que la docena obtenida por la Tribu, que aprovechó mejor sus incogibles. A nivel defensivo, solo hubo un error en el encuentro y correspondió al cuadro indígena.

Lanzadores

En cuanto al pitcheo, hubo un verdadero aluvión de brazos por ambas partes. Al abridor Joander Suárez, nueve brazos indígenas le siguieron el paso. Sebastián Perrone (1-0) resultó ganador. Enderjer Sifontes logró su primer hold, el zurdo Cleiverth Pérez su segundo, Harold Chirino también alcanzó su primero y Moisés Díaz se llevó su número dos. Para culminar con el segundo salvado de Saúl Terán.

Por Leones comenzó Luis Palacios, quien recibió el auxilio de siete lanzadores. En el grupo, Mikel Manzano (0-1) cargó con el revés y su primer salvamento desperdiciado. El zurdo Juan Sánchez y Yoimer Camacho obtuvieron su primer hold. Manzano salió del juego por molestias en el brazo.

Gabriel González dio un brillo más profundo a su primera semana de acción, con su tercer jonrón en el inning de apertura para colocar arriba 1-0 al club oriental.

Caracas reaccionó en grande con cinco anotaciones, en la apertura del tercer acto, contra el relevista zurdo Rafael Marcano, quien no pudo sacar outs. Liván Soto ligó sencillo a la derecha. Yonathan Daza le imitó hacia la izquierda.

Wilfredo Tovar siguió el concierto de sencillos, con conexión al centro para empujar a Soto con el empate. José Rondón extendió el rosario de incogibles para llenar las bases y explotar a Marcano. El dominicano Álex Valdez entró al rescate y el debutante Víctor Bericoto la rodó por tercera para impulsar a Daza y forzar a Rondón en la intermedia. La escena quedó montada para el primer jonrón de Aldrem Corredor en la campaña, estacazo de tres carreras entre los jardines central e izquierdo. Leones volteaba así la pizarra y la colocaba 5-1 a su favor.

Reacción anzoatiguense

Caribes reaccionó de inmediato. Carlos Mendoza fue golpeado por un pitcheo del abridor Luis Palacios. Herlis Rodríguez soltó su primer doble de la campaña, fuerte línea a la derecha que fletó a Mendoza con el 5-2.

Caracas volvió a la carga en la azotea del cuarto acto, con el quisqueyano Valdez aún en la lomita. Liván Soto inició con hit de piernas por la grama corta. Yonathan Daza continuó con triple impulsor a la derecha, su primero de la zafra. Elevado de sacrificio de Wilfredo Tovar al centro, puso 7-2 las cosas.

Acto seguido, la Tribu ripostó con dos carreras para acercar a 7-4. Balbino Fuenmayor y Jacob Teter sonaron sencillos al centro, frente al relevista Simón Leandro. Ambos avanzaron por envío descontrolado y Balbino anotó con sencillo de Leonel Valera a la derecha. Jesús Sucre elevó de sacrificio a la izquierda para impulsar a Teter.

Balbino Fuenmayor, quien extrañamente había estado ausente de la danza jonronera de Caribes en esta semana de apertura, se manifestó con la contundencia acostumbrada, en la conclusión del quinto inning.

La entrada fue iniciada por doble de Gabriel González al centro ante el relevista Mikel Manzano. Con esta situación entró Balbino a la caja de bateo para sonar su primer jonrón de la temporada y su número 97 de por vida en la LVBP, el cual le iguala en el quinto lugar histórico con Antonio Armas. La conexión dijo adiós por el jardín central.

El festejo continuaría con sencillo de Jacob Teter a la derecha, preludio del primer vuelacercas de Leonel Valera en el certamen, una larga línea por la izquierda. Caribes tomaba así el mando 8-7.

Más acciones

En el cierre del séptimo, Carlos Mendoza elevó de sacrificio al centro para empujar a Leonel Valera – quien soltó doble y pasó a tercera con sacrificio de Jesús Sucre – para aumentar a 9-7 la diferencia.

En el inicio del noveno, ante el cerrador Saúl Terán, Caracas terminó con las bases llenas y se acercó 9-8, pero no pudo dar el batazo que cambiara el decorado.

Caribes y Leones cerrarán este domingo desde las 4:00 de la tarde, la tercera serie de la primera semana en Puerto La Cruz. Por los felinos abrirá Connor Van Scoyoc y por los aborígenes irá el cubano José Ramón Rodríguez (0-1) en su segunda apertura de la campaña.

Puerto La Cruz / Redacción Web