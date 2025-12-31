Caribes escogió sus tres refuerzos para el Round Robin

Cerca del mediodía de este miércoles 31 de diciembre se llevó a cabo del draft de adiciones y sustituciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), de cara al Round Robin de la temporada 2025/2026.

Caribes de Anzoátegui, clasificado como quinto en la tabla clasificatoria, eligió como adiciones a Edward Colina (Tigres de Aragua) en su primer turno y en el segundo al estadounidense DJ Johnson (Leones del Caracas), ambos relevistas para fortalecer su bullpen, una de las debilidades del equipo.

En la tercera vuelta la organización aborigen tomó al toletero zurdo Aldrem Corredor (Leones) para también sumar un elemento ofensivo a su lineup, que ha sido de las principales virtudes del conjunto en la presente campaña. Corredor contó como sustitución y tomó el lugar del dominicano Olbis Parra, que apenas vio acción en un par de compromisos con La Tribu.

Otros equipos

Cardenales de Lara, que tuvo la ventaja de abrir el draft, eligió al serpentinero foráneo Ronnie Williams (Tigres) como su primer pick. En la segunda vuelta tomó al abridor Wilmer Font (Leones) y en la tercera al relevista Norwith Gudiño (Leones).

El campeón bate de la ronda regular, Gorkys Hernández (Tigres), fue la primera elección de Bravos de Margarita. Los insulares luego tomaron al utility José Rondón (Leones) y al pitcher cubano Darién Núñez (Tigres).

Navegantes del Magallanes se reforzó con tres piezas de su eterno rival, Leones del Caracas. Primero eligieron al abridor zurdo José Marco Torres, luego al infielder Wilfredo Tovar y finalmente al slugger Leandro Cedeño.

El lanzador importado Zac Grotz (Tiburones de La Guaira) fue la primera escogencia de Águilas del Zulia, que en la segunda ronda sumaron al brazo de Christian Suárez (Tigres) y por último al infielder Brainer Bonací (Leones).

Todos los conjuntos utilizaron sus tres picks y ahora quedaron atentos al calendario del Round Robin, que arranca el próximo viernes 2 de enero.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo