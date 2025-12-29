Caribes enfrenta a Tigres en la lucha por el último cupo al Round Robin

Caribes de Anzoátegui enfrenta este lunes 29 de diciembre a los Tigres de Aragua, en duelo correspondiente a la ronda de Play-Inn o Comodín, donde está en disputa el último cupo al Round Robin de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El desafío se llevará a cabo en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz a partir de las 7:00 pm. Un triunfo aborigen le permitirá sellar el boleto a Enero, mientras que un lauro bengalí obligará a un segundo y definitivo partido (martes 30) donde el que gane avanzará a la instancia semifinal.

Vale recordar que La Tribu tuvo la clasificación directa en sus manos hasta en dos oportunidades la semana pasada. Una ante Navegantes del Magallanes y otra ante Águilas del Zulia, las dos en la "choza", pero en ambos casos terminó cayendo con marcador abultado.

Dudas

Las principales dudas de Caribes siguen estando en el pitcheo, como ha sido la tendencia en las últimas campañas. En la presente zafra se logró ver una mejoría y eso le ha permitido al equipo competir por un pase al Round Robin, aunque no hay certezas de que pueda lograrlo tomando en cuenta el deficiente rendimiento del bullpen en los momentos claves.

Sobre todo los innings finales de los encuentros han sido una pesadilla para La Tribu y ese problema se profundizó cuando terminó su participación el grandeliga Yilber Díaz, que ejerció como cerrador y ocasionalmente lanzó desde la octava entrada. Andrés Machado ayudó en algunos compromisos, pero su trabajo apenas duró un par de semanas.

Brazos que al principio de la temporada eran una garantía dejaron de serlo por diversos factores, entre ellos el uso casi diario y el aumento en el nivel de los bateadores que se fueron incorporando durante la zafra al resto de los siete conjuntos de la liga.

Todo eso quedó en evidencia principalmente el lunes 22 de diciembre ante Magallanes y el sábado 27 ante Águilas. Entre ambos careos el pitcheo anzoatiguense permitió 34 carreras y solo siete fueron a la cuenta de los abridores; es decir, 27 rayitas permitió el cuerpo de relevo (solo dos sucias) y 25 de ellas llegaron en los innings siete, ocho y nueve.

También hay que resaltar que al menos ante el conjunto rapaz la defensa aborigen no ejecutó jugadas de rutina y, aunque solo se registraron tres errores en la anotación oficial, hubo al menos dos pifias más que costaron caro y todas terminaron en carreras para la visita.

Los dirigidos por Asdrúbal Cabrera tienen el alivio de que el bateo respondió en los dos desafíos que podían dar la clasificación, por lo que se espera que puedan seguir produciendo en el Play-Inn para acercarlos aún más al objetivo. Sin embargo, el cuerpo técnico debe hallar la fórmula para que el pitcheo funcione y así tener más chance de completar la tarea.

Vale acotar que los dos mejores abridores de Caribes (Harol González y José Ramón Rodríguez) vienen de trabajar el fin de semana ante las Águilas, por lo que la responsabilidad de abrir apunta a que caerá en Ángel Cuenca y Eduardo Salazar, en caso de que sea necesario el segundo compromiso.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo