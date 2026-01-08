Caribes doblegó a Navegantes en el reinicio del Round Robin 2025-2026

Caribes de Anzoátegui coqueteó con el No-hit-No-run hasta el octavo inning y venció 8-3 a Navegantes del Magallanes el miércoles, en la reanudación del Round Robin de la temporada 2025-2026, informó José Ángel Rodríguez, integrante del departamento de prensa del circuito invernal patrio.

La Tribu quedó a sólo cinco outs de completar el no-hitter combinado en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. No obstante, aunque se quedó a las puertas de la historia, pudo nivelar su récord de victorias y derrotas en la semifinal.

Ángel Cuenca abrió por Caribes y construyó un juego perfecto hasta el quinto inning cuando, sin outs, dio boleto a Luis Sardiñas y luego golpeó a Yasiel Puig, para ceder el testigo al relevo oriental. Aunque Cuenca se marchó sin decisión por no completar el quinto capítulo, marcó el camino al triunfo.

Breto triunfó

El mánager Asdrúbal Cabrera usó desde el bullpen a Liarvis Breto (2.0 IL) y a Yoelvin Silven (1.0), quienes mantuvieron el juego sin hits ni carreras, hasta que ascendió a la loma Francis Peguero.

Tucupita Marcano quebró el no-hitter luego de un out en el octavo inning, al conectar un doble hacia el jardín izquierdo frente al apagafuego dominicano. La bola cayó muy cerca de la raya de fair y también del leftfielder Diego Infante, quien optó por no zambullirse.

El equipo aborigen bautizó la pizarra tan pronto como en la primera entrada, con un jonrón solitario de Antonio Piñero, ante José Marcos Torres.

Momento importante

Con esa única rayita en el score se mantuvo el careo hasta el séptimo, cuando luego de dos outs Caribes fabricó un par, producto del descontrol del relevo bucanero, que otorgó cuatro bases por bolas en fila. Aldrem Corredor disparó sencillo para despedir a Torres, antes de que el serpentinero Oliver Ortega incurriera en un wild pitch y diera boletos seguidos a Infante, Carlos Eduardo Mendoza y Jesús Sucre. Ortega fue relevado por su coterráneo dominicano Jesús Reyes, quien también dio pasaporte gratis a Leonel Valera, para el 3-0.

Ya en el octavo, Anzoátegui inclinó definitivamente la balanza con cinco rayitas. Mendoza, con las bases llenas y dos outs, despachó sencillo contra Álex Tovalín para remolcar a dos compañeros. Posteriormente, Tovalín incurrió en envío descontrolado que llevó otra al plato y, Leonel Valera, cerró la cuenta con un profundo tubey que fletó un par de carreras.

Caribes (1-1) viajará a Barquisimeto para enfrentar el jueves a Cardenales de Lara, con Eduardo Salazar como el abridor por los orientales. Magallanes (0-2), por su parte, descansará en la siguiente jornada, antes de volver a recibir a Anzoátegui, con Esmil Rogers como el iniciador del navío.

Valencia / Redacción Web