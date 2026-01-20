Caribes derrotó a Bravos en entradas extras y se acercó a la Gran Final

Aldrem Corredor volvió a demostrar las razones por las que Caribes de Anzoátegui acertó al elegirlo como refuerzo para este Round Robin. Un hit del inicialista remolcó la carrera del triunfo en el inning 14 del dramático partido ante Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta que terminó pasada la medianoche del martes, informó Mariana Moreno, integrante del departamento de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Corredor conectó un sencillo a la izquierda que llevó a la goma a Antonio Piñero con la anotación que terminó sentenciando el encuentro por 5-4. Fue la tercera victoria consecutiva para Caribes, que se afianzó en el liderato de la tabla de clasificación y dio un paso importante hacia la final.

“Lo más importante fue no bajar la cabeza en una jornada como la que tuvimos hoy”, declaró Corredor a ByM Sport tras el partido. “Traté de mantenerme en el juego y eso fue lo que me ayudó. Supe aprovechar la oportunidad que me dieron. Tenemos que seguir jugando en equipo”.Juegos

El toletero zurdo terminó de 5-2 con un par de boletos y dos carreras impulsadas y su OPS en esta instancia del campeonato subió a 1.097.

Situación de los clubes

Se está jugando la última semana del Round Robin y todavía no hay equipos eliminados, pero con esta nueva derrota los insulares quedan en estado crítico. No han conseguido la fórmula para salir del mal momento ofensivo y se les acaba el tiempo. Siguen en el último lugar, con sólo tres victorias en 11 juegos y ya solo pueden aspirar a terminar en .500.

En cambio, Caribes luce encaminado a disputar la etapa cumbre porque posee una marca de 8-4 y ocupa la cima de la tabla. Lo escoltan Cardenales de Lara (6-5) y Águilas del Zulia (6-5). Luego aparece Navegantes del Magallanes (5-6).

Terminó ganando el encuentro entre equipos orientales el veterano Loiger Padrón (1-0) en labor de 2.0 innings en los que no permitió hits ni carreras, no otorgó boletos y ponchó a tres rivales. La derrota fue para Alfred Gutiérrez (0-1).

