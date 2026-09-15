Caribes de Anzoátegui anunció la contratación de Jacob Teter

Caribes de Anzoátegui, subcampeón de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), apunta a conquistar el título en la campaña 2026-2027 y por esa razón, contrató al primera base Jacob Teter, quien viene de destacar ofensivamente en un circuito independiente estadounidense.

Teter, infielder nacido el 26 de febrero de 1999 en Melbourne, Florida, Estados Unidos, viene de promediar un elevado .340 en el torneo 2026 de la Liga del Atlántico, donde se erigió como uno de los bateadores zurdos más sobresalientes.

De acuerdo con Baseball Reference, el nuevo miembro de La Tribu Oriental disputó 125 encuentros de ronda eliminatorua y en ellos sonó 168 hits en 494 turnos. Trabajó para el club Revolución de York.

Más números

Teter, quien jugó para el Colegio del Sureste de Florida a nivel universitario y fue seleccionado por Orioles de Baltimore en la décima tercera ronda del Draft 2021 de la Major League Baseball (MLB) -donde no ha podido debutar hasta ahora-, totalizó 38 dobles, un triple y 29 cuadrangulares en la justa 2026 con York.

También acumuló 127 impulsadas y 118 anotadas en un certamen veraniego en el que también se robó cuatro bases en ocho intentos. Ostentó porcentajes de embasado (OBP), cojines alcanzados (slugging) y una suma de los dos renglones anteriores (OPS) de .427, .597 y 1.024, respectivamente.

Se espera que el extranjero se una a las filas aborígenes en los próximos días, para participar en la pretemporada que se iniciará el 21 de septiembre en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, en Puerto La Cruz.

Puerto La Cruz / Joseph Ñambre