Nueva organización política AVE exige la pronta realización de elecciones presidenciales

Nueve organizaciones políticas y sociales formalizaron el lanzamiento de la Alianza por Venezuela (AVE), una nueva coalición opositora que exigió la fijación de un cronograma electoral inmediato para realizar comicios presidenciales "libres, justas y verificables", respaldando formalmente la candidatura de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

De acuerdo con las agencias internacionales de noticias EFE y Reuters, el vocero del grupo y expresidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, afirmó durante la presentación que la meta central es establecer "una fecha cierta para la designación de la nueva presidenta de la república" y confirmó la postulación del liderazgo unitario.

AVE solicitó la anulación de las inhabilitaciones administrativas impuestas por el oficialismo y la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Manifiesto

A través de un manifiesto publicado en Infobae y Efecto Cocuyo, AVE solicitó la liberación incondicional de los presos políticos, el cese de la persecución judicial y la apertura del registro electoral para permitir el voto de los venezolanos en el exterior.

En relación con las negociaciones promovidas por Washington con el Ejecutivo interino de Delcy Rodríguez -cuyo próximo ciclo de conversaciones prevé la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)-, hubo posturas encontradas.

Mientras Álvarez señaló que el acompañamiento internacional es "bienvenido" siempre que la decisión recaiga en los venezolanos, el exdiputado disidente del chavismo Eustoquio Contreras fustigó la mesa al calificarla como una creación unilateral del Gobierno estadounidense, liderado por el mandatario Donald Trump.

Caracas / Redacción Web