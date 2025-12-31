Caribes consiguió el pase al Round Robin de manera dramática

Misión Enero: Misión Cumplida. Un cuadrangular de Herlis Rodríguez en el inning 12 sirvió para que Caribes de Anzoátegui venciera 13-12 a los Tigres de Aragua y sellara su clasificación al Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) luego de tres campañas de ausencia.

"El gocho" nuevamente se puso la capa de héroe con el solitario batazo hacia el jardín izquierdo del estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, para dejar en el terreno a la novena bengalí y desatar la algarabía en las gradas de "la choza".

Ahora Caribes disputará la fase semifinal del campeonato junto a Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia a partir del próximo viernes 2 de enero.

Toma y dame

El compromiso inició de buena manera para los aborígenes, que tomaron ventaja con una rayita en el primer episodio y ampliaron con una más en el segundo. Luego en el tercer acto Jesús Sucre conectó un cuadrangular con las bases llenas y en total La Tribu fabricó cinco rayitas en esa entrada para poner las cosas 7-0.

La novena bengalí no se entregó y en el quinto acto anotó seis carreras, cuatro de ellas con un grand slam de José "cafecito" Martínez. Balbino Fuenmayor puso el marcador 8-6 con un bambinazo solitario en la baja de esa entrada y en la siguiente los anzoatiguenses hicieron cuatro más para poner las cosas 12-6.

Sin embargo, la visita una vez más mostró carácter e hizo seis anotaciones en el séptimo episodio. Allí Gorkys Hernández y Alberth Martínez fueron claves, pues cada uno sonó vuelacercas con un hombre en circulación.

Desde ese momento ambos equipos apretaron y no permitieron más carreras, pese que los dos montaron amenazas en sus turnos ofensivos. No obstante, Herlis Rodríguez tenía guardado un cuadrangular más (octavo de la zafra incluyendo ronda regular) para darle un cierre de película al desafío.

Vale recordar que "el gocho" acumula ya un par de momentos épicos en la presente contienda con Caribes. Este para darle la clasificación a La Tribu y el bambinazo para dejar en el terreno a Navegantes del Magallanes en el Metropolitano de San Cristóbal, su tierra natal.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo