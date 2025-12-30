Caribes cayó ante Tigres y quedó sin margen de error en la LVBP 

Caribes de Anzoátegui cayó el lunes 5-4 ante los Tigres de Aragua en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, en el primer duelo de la Serie del Comodín que dará al quinto y último clasificado al Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Una vez más La Tribu careció de la combinación de herramientas necesarias para dar el golpe sobre la mesa y asegurar su presencia en Enero, algo que no consigue desde hace cuatro campañas. Pese a que el pitcheo aborigen permitió cinco carreras, la ofensiva fue la que quedó a deber, entre otras cosas porque no pudieron aprovechar dos veces el escenario de bases llenas y un solo out, y en total dejaron 10 corredores en circulación.

Este martes 30 de diciembre ambos conjuntos se verán las caras nuevamente, para el segundo y decisivo desafío de la también llamada instancia del Play-Inn. El equipo que resulte airoso en este encuentro disputará el Round Robin junto a Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia.

Duelo parejo

El enfrentamiento entre orientales y bengalíes estuvo parejo de principio a fin y terminó decidiéndose por detalles. El mánager de la visita Oswaldo Guillén movió las piezas de la banca en su turno ofensivo del octavo episodio y eso le rindió frutos, pues sus dirigidos anotaron dos rayitas para encaminar el lauro.

Justamente la tropa aragüeña tomó la ventaja en el tercer episodio al hacerle una carrera al abridor Eduardo Salazar. Sin embargo, La Tribu respondió rápido con un cuadrangular de dos carreras de Hernán Pérez ante Christian Mejías, que inició en la lomita por el cuadro visitante.

Aragua no se quedó con el golpe y de inmediato igualó las acciones con una anotación en el cuarto capítulo y tomó la delantera nuevamente en el sexto con una más.

En el séptimo acto llegó un momento determinante en el juego, pues Balbino Fuenmayor empujó la carrera del 3-3 en los pies de Herlis Rodríguez y luego se llenaron las bases con un solo out en la pizarra. Primero le llegó el turno a Wilmer Pérez (que entró por Jesús Sucre, expulsado en el quinto capítulo por intento de agresión sobre un rival) y el joven receptor se retiró por la vía del ponche. Todo quedó servido para Romer Cuadrado, que tiene el suficiente poder para ser determinante, pero se ponchó parado y terminó la amenaza aborigen.

Los movimientos ofensivos de Guillén permitieron que se cumpliera la ley de "al que no hace le hacen" y Tigres anotó par de carreras en la octava entrada, una de ellas impulsada por el bateador emergente Alberth Martínez.

También hay que señalar que hubo una jugada polémica para la carrera del 4-3, pues un passed ball de Wilmer Pérez permitió que Leobaldo Cabrera avanzara desde tercera hasta el plato. Pese a que en un principio parecía out claro, el árbitro principal sentenció quieto y esto motivó la solicitud de revisión de la jugada. Tras tomarse más tiempo del que habitualmente utilizan en revisiones por lo cerrada de la misma, los jueces ratificaron la decisión y esto generó disgusto en la cueva aborigen, que vio al mánager Asdrúbal Cabrera ser expulsado por reclamar la decisión.

En el noveno episodio Andruw Monasterio abrió con cuadrangular de línea por el jardín izquierdo para poner las cosas 5-4, pero luego el cerrador bengalí Ronnie Williams apretó y sacó de carrera a Hernán Pérez, Balbino Fuenmayor y Diego Infante para materializar el lauro aragüeño.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo