Cardenales superó a Caribes en un apretado compromiso de la LVBP

Cardenales de Lara superó 4-3 el jueves a Caribes de Anzoátegui en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, en lo que fue el duelo más parejo de la jornada del jueves en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El conjunto aborigen, que un día antes hizo estragos con el pitcheo crepuscular, en esta oportunidad no pudo dar el batazo clave para tomar la ventaja definitiva en el tramo final del encuentro. Por el contrario los locales sí materializaron su chance en el octavo capítulo y por eso lograron el triunfo para la división de honores.

La Tribu bajó nuevamente al tercer lugar de la tabla clasificatoria, ahora con marca de 25-24, a tres juegos del puntero (y clasificado al Round Robin) Bravos de Margarita. Los dirigidos por Asdrúbal Cabrera se medirán este viernes a Tiburones de La Guaira, en un nuevo desafío clave a disputarse en el estadio Universitario de Caracas.

Pocas carreras

La serie entre pájaros rojos y aborígenes tuvo un contraste notable, pues en el primer choque se anotaron 18 carreras y en el segundo siete. Sin embargo, a lo largo del careo del jueves hubo bastante movimiento en las almohadillas.

De hecho Caribes conectó hasta 10 imparables y recibió cuatro bases por bolas, mientras que Cardenales soltó hasta 12 indiscutibles, aunque solo negoció un pasaporte.

En este desafío los locales arrancaron haciendo daño desde el primer episodio, cuando Ildemaro Vargas le conectó un doble al abridor oriental Eduardo Salazar para impulsar la rayita del 1-0 parcial.

Para el segundo acto La Tribu respondió con un sencillo remolcador de Jesús Sucre para igualar las acciones, aunque en el cuarto nuevamente se inclinó la balanza a favor de los crepusculares, cuya ofensiva soltó tres inatrapables seguidos y luego anotaron la rayita del 2-1 tras un boleto a Rafael "balita" Ortega.

En la entrada siguiente los dirigidos por César Izturis ampliaron la diferencia, aunque la novena anzoatiguense descontó una en el sexto inning y otra en el séptimo para empatar. Vale acotar que en ese capítulo siete Caribes llegó a tener las bases llenas y un solo out, pero Carlos Pérez y Diego Infante fallaron con elevados y la amenaza no pasó a mayores.

Finalmente en la octava entrada Danry Vásquez recibió con sencillo al relevista dominicano Francis Peguero y en su lugar entró como corredor emergente César Izturis Jr. El mismo llegó a segunda base con un toque de sacrificio de Alí Sánchez y luego pisó el plato con imparable de Yonny Hernández.

En el noveno episodio se subió al morrito el cerrador de los larenses Listher Sosa, quien dominó al corazón ofensivo de La Tribu compuesto por Hernán Pérez, Balbino Fuenmayor y Carlos Pérez, para sellar el lauro.

Poco margen

Si bien es cierto que Caribes sigue en puestos de clasificación, lo apretado de la tabla da poco margen de error para los aborígenes, que este viernes enfrentan a Tiburones de La Guaira en Caracas.

Un triunfo litoralense (25-26) provocaría un empate entre ambos, aunque la posición dependerá de lo que haga Águilas del Zulia (25-25) ante el moribundo Leones del Caracas (22-28). En cambio una conquista anzoatiguense sería un paso clave hacia el objetivo de clasificar, pues el fin de semana se miden al difícil Bravos de Margarita en Nueva Esparta.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo