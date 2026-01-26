Cardenales superó a Águilas, para despedirse de la temporada 2025-2026

Cardenales de Lara (9-7) finalizó su participación en la temporada 25-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con victoria ante las Águilas del Zulia (7-9) por marcador final de 3 carreras por 1, en duelo escenificado en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

Según David Villarroel, integrante del departamento de prensa de Lara, con este triunfo los pájaros rojos finalizaron terceros en el Round Robin, quedando fuera de la Gran Final.

El pitcher ganador resultó ser César Valdez (3-0), la derrota recayó sobre Felipe González (0-1) y el salvamento fue apuntado a Vicente Campos (1).

Labor de Valdez

El conjunto dirigido por César Izturis, contó con Valdez como su iniciador, se mantuvo en la lomita por espacio de cinco entradas y un tercio, donde le conectaron 8 imparables, permitió una carrera la cual no fue limpia, caminó a dos contrarios y abanicó a siete bateadores.

Después del dominicano, vendrían en condición de relevo: Robinson Hernández (0.2 IP), Norwith Gudiño (1.0), Héctor Pérez (0.1) y Campos (1.2).

La ofensiva crepuscular despachó un total de 10 incogibles, no hubo conexiones de más de un cojín y estos inatrapables se tradujeron en las 3 anotaciones fabricadas por los barquisimetanos.

Figuras destacadas

Como figuras destacadas del compromiso estuvieron: Luis Barrera de 5-2 con una carrera anotada, Ildemaro Vargas de 3-2 con una pisada, una impulsada y un boleto negociado, y Danry Vásquez de 5-2 con una remolcada.

En lo colectivo los larenses batearon de 13-4 con corredores en posición de anotar y dejaron a 11 jugadores en circulación.

Maracaibo / Redacción Web