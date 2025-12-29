Cardenales de Lara anunció la contratación del lanzador Héctor Pérez

La organización Cardenales de Lara, por intermedio de su Gerencia general y Deportiva, anuncia la contratación del lanzador dominicano con experiencia en Grandes Ligas Héctor Pérez, para reforzar el cuerpo de lanzadores del equipo de cara al Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

David Villarroel, integrante del departamento de prensa de Lara, El derecho llegará al país este 31 de diciembre y estará disponible desde el inicio del Round Robin, ocupando el puesto dejado por Alejandro Mejía en la cuota de importados.

El gerente deportivo de los crepusculares, José Yépez, expresó “Para nosotros es un gusto anunciar la incorporación del lanzador derecho dominicano Héctor Pérez a Cardenales de Lara. Se trata de un pitcher con experiencia en distintos niveles del béisbol profesional, incluyendo Grandes Ligas, ligas asiáticas y el béisbol invernal del Caribe, lo que significa que cuenta con experiencia importante para afrontar nuestra liga”.

También mencionó, “es un lanzador con buen brazo, que ataca la zona de strike y que ha sabido adaptarse a distintos roles dentro del pitcheo”.

El nativo de Santo Domingo cuenta con 29 años de edad, y esta temporada vio acción con Leones del Escogido en LIDOM, actuando durante seis compromisos como relevista, en los que abanicó a cinco rivales en 5.1 entradas de labor.

Durante el verano de 2025 jugó en la LMB con Leones de Yucatán y Calientes de Durango, lanzando 38 compromisos y salvando 13 de ellos, ponchando a 34 bateadores en 35.2 entradas de labor.

En 2024 vio acción en el beisbol de Taiwán, lanzando 54 entradas completas donde permitió apenas nueve carreras limpias, dejando 1.50 de efectividad.

Barquisimeto / Redacción Web