Ateneo de Carúpano cerró el mes de la Cruz con su tradicional desfile y exposición de altares

El Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, cerró su programación por el mes de la Cruz con su tradicional desfile y exposición de maderos, en el cual participaron escuelas, liceos, instituciones gubernamentales y empresa privada, como parte de una tradición que se remonta ya a cinco décadas.

William Rodríguez, director del ente cultural, destacó que la actividad, que este año tuvo como escenario la plaza Bermúdez, estuvo más allá de las expectativas.

Resaltó, además, la integración con el Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa y 16 circuitos educativos, la masiva participación y la presencia de la Iglesia para la bendición de las cruces.

Masivo

Rodríguez precisó que este año se presentaron 75 cruces con coloridas propuestas en el adorno del santo madero.

No podía faltar la muestra de galerón, encabezada por niños de las diferentes escuelas del municipio, una gran joropera y actuaciones de grupos de danzas tradicionales.

Sucre / Yumelys Díaz