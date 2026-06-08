Carabobo venció a Puerto Cabello y se coronó en el Torneo Apertura 2026

Carabobo Fútbol Club (FC) conquistó su tercer título tras doblegar 2-1 a la Academia Puerto Cabello en el Polideportivo Misael Delgado, en la gran final del Torneo Apertura 2026. Con mucha jerarquía y garra, los granates fueron dominadores del encuentro de principio a fin, exhibiendo orden táctico y un muy buen trato de balón. Esta consagración le asegura al cuadro industrial su presencia en la Copa CONMEBOL Libertadores del próximo año.

Según una nota de prensa de la escuadra valenciana, la primera ocasión del encuentro fue para el conjunto local con un remate de larga distancia de Eric Ramírez a los dos minutos, el cual se marchó desviado. Luego volvieron a pisar el último tercio con peligro al 15’, tras un trazo largo de Alexander González para Joshuan Berríos, quien llegó a la línea de fondo y soltó un centro atrás; sin embargo, el remate de Ramírez fue bloqueado por la zaga adversaria.

Los industriales intentaron de nuevo con el ariete barinés al 16’, pero su disparo lo controló Luis Romero. La insistencia de los locales tuvo premio al minuto 22, cuando Joshuan Berríos recibió una infracción de Jean Franco Castillo dentro del área; tras una revisión en el VAR, el principal decretó penal para el Carabobo. La pena máxima la canjeó por gol Ramírez al 26’, con un tiro preciso y a ras de suelo que batió a Luis "Turén" Romero. Con esto, el dorsal "24" llegó a cinco goles en la Liga FUTVE.

Contragolpe

Un buen contragolpe gestionado por la banda derecha culminó por el carril contrario al localizar a Yohandry Orozco en el pico del área al 41’, pero su remate se marchó desviado por poco. En el inicio del complemento, Maurice Cova ensayó con un remate de larga distancia que no tuvo dirección entre los tres postes. Minutos después, Ramírez probó los reflejos de Romero con un misil tierra-aire que el guardameta rival mandó al saque de esquina.

Luego de una buena acción elaborada al 56’, Martínez pescó un balón en el área y sacó un disparo, pero fue bloqueado por la defensa visitante. El "Tigre" tuvo su revancha tres minutos después, tras un pase exquisito de Yohandry Orozco que el oriundo de Falcón definió de manera magistral. Con esta jugada, la "Perla" llegó a 10 asistencias en el torneo y el joven ariete firmó su octavo gol. Los pupilos de Daniel Farías volvieron a hilvanar una gran acción colectiva al 75’ que culminó con un chute de Juan Camilo Pérez que rozó el poste rival.

Los visitantes descontaron al 90+3" con un tanto de Edwuin Pernía. A pesar del descuento, los industriales manejaron con mucha entrega y corazón los minutos finales del compromiso. El capitán Lucas Bruera estuvo firme al 90+6" para salvar la valla granate en la última oportunidad del encuentro. Con este triunfo, los carabobeños tiñen de granate la región y aseguraron su presencia en una tercera Final Absoluta consecutiva.

Valencia / Redacción Web