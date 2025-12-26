Capriles ve las excarcelaciones como señal de voluntad para "paz interna" en Venezuela

El político opositor Henrique Capriles afirmó este viernes que la excarcelación de decenas de detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 es "una clara expresión de voluntad para generar un clima de paz interna" en Venezuela.

El también diputado electo consideró, en un mensaje publicado en X, que esta paz es necesaria ante la crisis económica del país suramericano que, dijo, "se agudiza con la imparable devaluación e inflación".

A su juicio, "no habrá estabilidad política y social" en Venezuela si se mantiene "la persecución política y la violación permanente" a la Constitución.

"Cada excarcelación es un paso necesario para aliviar el sufrimiento de familias enteras, restituir derechos vulnerados y comenzar a sanar las profundas heridas que ha dejado la represión", señaló.

En este sentido, recordó que todavía quedan "cientos de presos políticos que deben ser liberados", y pidió que esto ocurra antes de fin de año, al tiempo que aseguró que seguirá "alzando la voz hasta que todos estén de vuelta con sus familias"

"Venezuela necesita soluciones democráticas que se mantengan en el tiempo y que demuestren que es posible transitar un rumbo distinto, donde pensar diferente no sea un delito y donde prevalezca el respeto al Estado de derecho", añadió.

Caracas / EFE