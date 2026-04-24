Capriles denuncia que “la opacidad persiste” tras hechos en Yare III

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles Radonski, cuestionó la falta de información oficial sobre el motín ocurrido en Yare III y que, según el Ministerio de Servicios Penitenciarios, dejó cinco reclusos fallecidos. Afirmó que, a más de 24 horas del anuncio de una investigación por parte de la Fiscalía, “la opacidad persiste”.

Capriles advirtió que esta situación mantiene en zozobra a los familiares de los detenidos, quienes, indicó, continúan sin conocer el estado de sus allegados. En ese sentido, insistió en la urgencia de restablecer el derecho a las visitas para brindarles tranquilidad.

El parlamentario también exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo actuar con mayor celeridad y asumir su rol en la protección de los derechos humanos, señalando que las instituciones deberían acompañar a los familiares en medio de la incertidumbre.

“El silencio no se puede convertir en la respuesta oficial ante la desesperación ciudadana”, sostuvo, al tiempo que reiteró la necesidad de ofrecer información clara y oportuna sobre lo sucedido.

Finalmente, recordó que el Estado es garante de la vida de las personas bajo su custodia y pidió acciones concretas que demuestren un compromiso real con los ciudadanos afectados.

Caracas / Redacción web