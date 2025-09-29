Capriles critica que se adelante la Navidad cuando el salario se hace "sal y agua"

El opositor Henrique Capriles criticó este lunes el adelanto de las fiestas navideñas en el país, que iniciarán por decreto del Gobierno de Nicolás Maduro este miércoles, 1 de octubre, cuando, dijo, el salario se hace "sal y agua" y la educación "está en crisis".

"La realidad: no hay Navidad posible cuando no hay comida en la mesa, cuando el salario se hace sal y agua, cuando la educación está en crisis y los maestros abandonan las aulas porque no pueden vivir de su trabajo", indicó el también diputado electo al Parlamento en un mensaje publicado en X.

Capriles sostuvo que se podrán encender las luces de Navidad en octubre por decreto, "pero no se puede esconder la oscuridad de la crisis".

"¡Urgen salarios dignos! ¡Urgen soluciones reales para la gente!", afirmó.

"¿Y qué Navidad puede celebrar un maestro que debe tomar tres transportes diarios y aún así su sueldo no le alcanza ni para alimentar a su familia? Esos mismos maestros que ven cómo el dólar sube todos los días, pulverizando el salario y condenando a los trabajadores a vivir en la pobreza", apostilló el exgobernador.

Caracas / EFE