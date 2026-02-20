Caos en Los Juanes denota falta de educación en ecoturismo y aplicación de normas

Los videos virales del caos en Cayo Los Juanes, en el Parque Nacional Morrocoy, durante el asueto de Carnaval, deben encender todas las alarmas sobre la falta de educación en ecoturismo, la preservación ambiental y el cumplimiento de las reglas en áreas protegidas, advirtió Diego Reina Anduze, director del proyecto 7 Maravillas Naturales de América, en nota de prensa.

"Estos casos son evitables y resultan del descuido de normativas clave que protegen 44 parques nacionales, 37 monumentos naturales y 65 parques de recreación, los cuales cubren más del 20% del territorio nacional", señaló Reina Anduze.

"Los Reglamentos de Uso y Manejo de los Parques Nacionales establecen capacidades de carga específicas para prevenir sobrecargas y daños ecológicos. Con solo aplicarlos rigurosamente, evitaremos que estos horrores se repitan".

Llamado

Reina Anduze hizo un llamado especial a los operadores de turismo para que adopten una conciencia ambiental.



"Los capitanes de lanchas, al igual que se ponen el chaleco salvavidas, deben instruir a los turistas: no contaminen, preserven los espacios para generaciones futuras. La responsabilidad compartida es la clave para salvar nuestras áreas naturales".

Asimismo, destacó la importancia de incorporar la educación en ecoturismo y desarrollo sostenible en las escuelas.

Puerto La Cruz / Redacción Web