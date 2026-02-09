Cañicultores esperan apoyo para el rescate de las siembras de los cultivos en Montes y Mejía

Ángel Rivas, miembro de la Asociación de Cañicultores de Cumanacoa y expresidente del organismo gremial, en el estado Sucre, informó que este martes se reunirán con organismos gubernamentales en la sede del ente, con el fin de presentar una propuesta de financiamiento del sector, que se declaró en quiebra debido a la crisis, la falta de apoyo crediticio y la tardanza en el pago de deudas.

Rivas reconoció que el Central Azucarero comenzará la molienda en el mes de marzo, pero el arrime de los productores de la zona será mínimo, unas 10 mil toneladas, en Montes, porque no hay mayor cosecha de caña.

“Hace como unos 12 años que no recibimos financiamiento, no tenemos maquinaria, no tenemos nada de eso”, puntualizó el productor, que espera que haya un resultado positivo a la propuesta de financiamiento para la recuperación de los cultivos.

“La mayoría de las haciendas están vacías porque no hemos podido trabajar, porque no tenemos los recursos”.

La reunión de este martes será para hacer la solicitud de financiamiento y maquinarias para la preparación de la tierra y poder sembrar nuevamente.

Zafra

Aspiran, si esto ocurre, tener una zafra en 2027 y que esto incluya a Montes, Mejía y Ribero. En este último municipio, los productores tendrían unas 20 mil toneladas listas para la zafra 2026.

A la cuenta se suma el municipio Piar de Monagas, donde habrían entre dos y tres toneladas para la molienda en el central, lo cual totalizaría unas 35 mil toneladas entre los cuatro municipios cañicultores. “Todavía es muy poco para el arranque del central, que requerirían mínimo entre 50 y 60 mil toneladas”, dijo Rivas.

Cree que a futuro, con los planes de rescate del cultivo, podrán ser los productores locales los que lleven unas 150 mil toneladas a la factoría. “Esa es la solicitud que le vamos a hacer al gobierno y ese financiamiento tiene que ser ya, porque debemos comenzar la preparación de la tierra desde ahorita”.

La asociación agrupa a unos 400 productores entre Montes y Mejía, con los terrenos improductivos, de allí que se espera una respuesta positiva de los entes gubernamentales.

Sucre / Corresponsalía