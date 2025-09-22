Canciller Gil niega controversia con EEUU y acusa a grupos políticos de promover agresión

El canciller Yván Gil negó este lunes que entre Venezuela y Estados Unidos haya alguna "controversia" y acusó a "elementos políticos", sin precisar, de promover un intento de agresión con el despliegue naval en el mar Caribe, anunciado bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y que considera una "amenaza".

"Hemos apostado a la paz. Entre Venezuela y Estados Unidos no hay una controversia, es falso que exista una controversia entre Venezuela y Estados Unidos, lo que hay es el intento de agresión de fuerzas militares promovido por elementos políticos dentro de Estados Unidos contra un país soberano", dijo Gil, al intervenir en una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra en Nueva Yok.

El canciller sostuvo que Nicolás Maduro ha ordenado "toda la fuerza de disuasión política, diplomática, militar" para evitar "cualquier escalada".

La Administración de Donald Trump ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

Gil indicó que esta "excusa" está basada en "una gran mentira".

"Se ha utilizado el pretexto de combatir el tráfico ilícito de sustancias de drogas, de sustancias estupefacientes, que salen de América Latina, de Suramérica concretamente, y se ha acusado falsamente a Venezuela de ser un facilitador de estas rutas", apuntó.

El jefe de la diplomacia de Caracas pidió a todos los miembros de la Celac, independientemente de la ideología política de sus Gobiernos, que se comprometan con una "agenda de paz en la región".

Caracas / EFE