Camión quedó atrapado tras colapso de la vía en la avenida Universidad de Cumaná 

Un camión de carga perteneciente a una reconocida empresa de helados quedó atrapado la mañana de este viernes 5 de junio en un socavón que se formó en la avenida Universidad de Cumaná, capital del estado Sucre, a la altura del sector Aeropuerto Viejo, luego de la ruptura de una tubería principal de agua potable.

El incidente ocurrió cuando el pavimento cedió repentinamente, provocando que el eje trasero del vehículo colapsara y quedara parcialmente sumergido en el hueco generado por la fractura de la capa asfáltica.

Testigos indicaron que, tras la rotura de la tubería, una gran cantidad de agua comenzó a salir con fuerza, inundando parte de la vía y desbordando los canales cercanos de la zona.

Tránsito restringido

La situación generó complicaciones en la circulación vehicular, obligando a funcionarios de la Policía del estado Sucre a desplegarse en el lugar para controlar el tránsito y desviar a los conductores mientras se evaluaban las condiciones de la vía.

Conductores y residentes manifestaron preocupación por el deterioro de la avenida, debido a que se trata de una de las arterias más transitadas de la capital sucrense.

Investigan las causas

Algunas personas señalaron que la rotura podría estar relacionada con maniobras realizadas recientemente en el sistema de distribución de agua potable. Sin embargo, esta información no había sido confirmada por las autoridades competentes.

Cumaná / Lino Castañeda