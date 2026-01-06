Cámara Municipal de Mejía juramentó a su nueva directiva para el periodo 2026-2027

El lunes 5 de enero, en una sesión extraordinaria llevada a cabo en el salón de Cámara de la Alcaldía del municipio Mejía, en el estado Sucre, el cuerpo edilicio juramentó a la nueva directiva para el año fiscal 2026-2027.

Las concejalas, Zuslenny Bastardo y Ana Karina Raposo, quedaron juramentadas como presidente y vicepresidenta, respectivamente. En este mismo sentido, Eury Marcano, fue reelecta como secretaria. Mientras que Dimelia Rivero, continuará en el puesto de subsecretaría de la Cámara Municipal de Mejía. El evento se llevó a cabo en presencia del alcalde de Mejía, Euclides Colón Flores.

Es de resaltar, que tras el Estado de Conmoción Exterior, declarado en Venezuela, después de los hechos acaecidos en el país en la madrugada del sábado, 3 de enero, el Poder Ejecutivo y Legislativo del municipio Mejía, exhortaron a sus pobladores a mantener la calma, la paz y tranquilidad. Además, hicieron un llamado a retomar las actividades habituales en todo el municipio.

Sucre/ Redacción Web