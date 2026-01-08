Cámara Municipal de Cumaná nombró a la junta directiva que regirá para el periodo 2026

La Cámara Municipal de Cumaná, en el estado Sucre, juramentó este miércoles a los concejales Elizabeth Mata como presidenta y a Alexander Farfán, como vicepresidente de la instancia para el periodo 2026.

Mata ratificó el compromiso “con la Patria y la revolución”, además de expresar su lealtad al fallecido expresidente Hugo Chávez Frías y también con el presidente Nicolás Maduro.

Adelantó que el concejo cumplirá sus labores administrativas, pero también servirá como un ente dedicado a la defensa de la Patria, además de la paz y la soberanía de Venezuela.

Mata señaló que ya evaluaron las ordenanzas a las cuales se les dará prioridad en este periodo, tal es el caso de la de desechos sólidos, que se comenzó a discutir en diciembre y se retomará en este periodo, la de seguridad ciudadana, apoyo a los emprendedores, entre otros. “La Patria va a continuar y estamos seguros que el presidente Nicolás Maduro va a regresar y este concejo seguirá trabajando con las ordenanzas para el bienestar de nuestro pueblo”.

Efectiva

El alcalde de Cumaná, Pedro Figueroa señaló, que a pesar de las circunstancias que le ha tocad vivir a Venezuela, con venezolanos muertos en un bombardeo, el país continúa, la administración pública sigue y la instalación de la junta directiva de la cámara es una demostración de ese hecho.

Alabó el trabajo de los concejales, que en su opinión viene dando resultados positivos al municipio, y que le corresponde un papel importante con lo sucedido.

“Cada una de nuestras instituciones y organismos se dispone a la defensa de la Patria y a exigir el regreso de nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”.

Sucre/ Corresponsalía