Cámara Municipal de Cumaná apoyará a productores y procesadores de cacao del municipio

La Cámara Municipal de Cumaná, en el estado Sucre, aprobó este martes, un exhorto que permitirá incluir en el presupuesto de 2026, fondos para el financiamiento del sector cacaotero en las parroquias Raúl Leoni, Gran Mariscal y San Juan, donde se produce el rubro, además de las iniciativas empresariales que procesan el chocolate.

La acción se realizó como parte de la celebración del Día Internacional del Chocolate, el pasado 13 de septiembre. Elizabeth Mata, presidenta de la cámara municipal, señaló que con el apoyo al sector cacaotero del municipio Sucre, buscan potenciar la economía local, al ser la zona productora del rubro. “Vamos impulsando al estado y a nuestro país en materia económica”.

La concejal Carolina Figuera, de la Comisión de Economía y Emprendimiento de la cámara, señaló que la iniciativa tiene como propuesta que se apruebe en sesión el financiamiento y ayuda económica a todos los productores que hacen vida en el municipio capital de Sucre.

Sucre/ Corresponsalía