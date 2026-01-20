Cámara Municipal de Bermúdez celebró el Día del Pastor con una sesión especial

La Cámara Municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, celebró este martes una sesión especial con motivo del Día Nacional del Pastor, fecha que se instituyó para reconocer la labor de los guías espirituales que profesan su fe en las iglesias cristianas evangélicas.

La actividad contó con el discurso de orden del pastor Aurelio Medina, de la Iglesia Centro de Restauración Nueva Jerusalén de Pozo Colorado, y una nutrida asistencia de fieles y pastores de las distintas iglesias del municipio.

La sesión se realizó en el salón de sesiones José Grau Machado, con asistencia plena de todos los concejales del municipio.

Honor

Medina agradeció el honor y calificó el acto como un privilegio, que sirvió para llamar a la unidad del espíritu, a la reflexión y a la unión. “Todos podemos compartir en un mismo sitio y sin enfocar las diferencias que podamos tener cada uno de nosotros. En Cristo somos una familia”.

Llamó a buscar la paz y la armonía y que el Evangelio no es cualquier cosa. “Es poder de Dios y que este año podamos seguir luchando para vencer obstáculos”.

Emplazó a la gente a seguir adelante y construyendo la Patria, predicando la palabra de Dios, “que es la que puede conquistar el corazón de la gente”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano