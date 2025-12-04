Cámara de Cumaná aprobó ordenanza que norma la recolección de desechos sólidos

Este martes, en su sesión ordinaria, la Cámara Municipal de Cumaná, en el estado Sucre, admitió una nueva ordenanza para regular la recolección de desechos sólidos en la capital de la entidad, así como el funcionamiento del Servicio Autónomo Municipal de Saneamiento Ambiental (Serviamsa), que se encarga de la tarea.

Elizabeth Mata, presidenta del ente edilicio, dijo que reconocen la importancia del tema, así como el esfuerzo que se hace desde Serviamsa para mantener limpia la ciudad, al tiempo que afirmó que se trata de un problema de conciencia y que abarca a todo el mundo en el municipio.

Mata reconoció el esfuerzo de la alcaldía, al dotar de maquinaria y vehículos al servicio, así como la eliminación de basureros satélites y el trabajo de ornato en la ciudad.

Adelantó que discutirán con las comunidades la ordenanza, que contempla sanciones con relación a la disposición inadecuada de la basura y anunció que cuando se cumpla la segunda discusión entrará en vigencia.

Sobre las discusiones en las comunidades, informó que el cronograma iniciará este mismo miércoles. La ordenanza cuenta con la aprobación en una primera discusión.

Norma

Pedro Figueroa, alcalde de Cumaná, encargado de presentar la ordenanza, dijo que trata de una norma muy esperada y que sumada a los esfuerzos que se hacen desde el gobierno municipal, permitirá mejorar la situación de manera visible, en materia de saneamiento ambiental.

La norma cuenta con mejoras en 11 artículos de los 77 artículos que la conforman, entre los cuales resaltan los referidos a las multas y sanciones, así como la autosustentabilidad del ente, para mejorar la operatividad de la empresa y garantizar el mantenimiento de las unidades.

Las tarifas se ajustarán a una unidad de cuenta, adaptada a la tasa cambiaria más elevada, tal como lo plantea la ley tributaria, para lo cual habrá consultas no solo con las comunidades sino también con el sector empresarial.

Sucre / Corresponsalía