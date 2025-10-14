Cámara de Comercio y entes del Ministerio del Trabajo dictarán talleres sobre normas laborales

La directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano, en el estado Sucre, solicitó que se dicten cursos y talleres a sus afiliados, con relación a temas como las normas del Seguro Social, la Previsión Social en el Trabajo y el trato a las personas con discapacidad.

Sostuvieron un encuentro con Narciso Carrero, jefe de la División de Previsión Social del Trabajo, en el área de personas con discapacidad en Sucre; Juana Velásquez, directora del Seguro Social en Bermúdez y Esteban Lugo, asistente de Supervisión de la Oficina del Ministerio del Trabajo.

Tulio Otero, vocero del organismo empresarial, explicó que ante desconocimiento de muchas normas en el área, quieren organizar una serie de talleres, que ayuden a los afiliados con estas materias. “Es importante manejar toda esta materia, para no ser víctimas de sanciones, cierres o multas”.

Dijo que parte del trabajo de la cámara consiste en llevar información a los afiliados para que estén al día en lo laboral y lo que tiene que ver con las personas con discapacidad.

Deberes

Narciso Carrero, señaló que los empresarios deben conocer sus deberes y derechos, tanto en la instrucción laboral de personas con discapacidad, sus deberes con el Seguro Social y los que tienen que ver con la supervisión del Ministerio del Trabajo.La direc

tora del Seguro Social en Carúpano, Juana Velásquez, dijo que se trata de que se conozcan los deberes de los trabajadores, pero también del patrono, en cuanto a cumplir con sus obligaciones y tener al día todas sus obligaciones.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano