Cámara de Comercio de Mochima advierte inminente paro técnico de lancheros por falta de combustible

Desde Mochima, en el estado Sucre, voceros de la Cámara de Comercio y Turismo alertaron a las autoridades nacionales y regionales sobre el riesgo de paro técnico en el sector transporte turístico en la zona, debido a las deficiencias en el suministro de combustible.

Gloris Rojas, presidenta del gremio y de Fedeturismo Sucre, explicó que el pueblo de Mochima representa uno de los activos turísticos más importantes de la entidad y el país en general, además de ser el principal motor de la economía local y de las comunidades aledañas.

Al respecto, dijo que la operatividad de este destino depende directamente de sus prestadores de servicio, específicamente de los lancheros (matrícula APNN-TU), quienes son el eslabón fundamental para el traslado de visitantes hacia las playas del parque.

Señaló que, desde octubre de 2025, la estación de servicio Antonio María de Castro dejó de suministrar combustible a las embarcaciones de turismo, bajo el argumento de que perdieron su condición de “Integral”. “Esta medida afecta directamente a la EPSDC Puerto Viejo Mochima, dejando desamparados a los trabajadores que cumplen legalmente con sus registros y normativas”.

Obligación

La situación ha forzado a los prestadores de servicio, dijo Rojas, a adquirir combustible en el mercado irregular, elevando drásticamente los costos operativos; a absorber pérdidas económicas para mantener las tarifas congeladas desde hace tres años, garantizando así la accesibilidad al turista.

Asimismo, deben enfrentar la inminente posibilidad de un paro técnico, ante la imposibilidad de sostener los gastos de mantenimiento y aceites con una gasolina a sobreprecio.

Expresó que resulta contradictorio que el pueblo de Mochima cuente con una estación de servicio, diseñada desde su creación para atender principalmente a los sectores pesca y turismo, y que hoy se les prohíba el suministro a los principales actores de la actividad.

“Esta exclusión está asfixiando la economía local y pone en riesgo extremo las temporadas de Carnaval y Semana Santa 2026”, añadió.

Soluciones

Rojas apuntó que, tras cinco meses de gestiones ante la gobernación del estado, los ministerios de Turismo y Petróleo, así como la Dirección Nacional de Pesca y la Corporación Socialista de Turismo (Corsotur) Sucre, siguen sin obtener respuesta.

Exigió que se restablezca de inmediato del suministro de combustible para embarcaciones con matrícula de turismo (APNN-TU) en la estación de servicio Antonio María de Castro, así como la habilitación del pago a precio internacional ($0,50) dentro de la misma estación, "para evitar que los lancheros deban recurrir a canales irregulares, ya que dichas embarcaciones no cuentan con subsidios”.

También solicitó la instalación de una mesa de trabajo con carácter de urgencia para normalizar la categoría de la estación y proteger el desarrollo económico del pueblo de Mochima.

Explicación

La presidenta de Fedeturismo explicó que la administración de la estación de servicios de Mochima cumple lineamientos del Ministerio de Petróleo, “la misma siempre ha mostrado su disposición apoyar a los lancheros de turismo de Mochima, siempre y cuando así le sea solicitado por las autoridades competentes”.

“Mochima es una vitrina de Sucre ante el mundo. No atender esta problemática es condenar el sustento de cientos de familias y el prestigio de nuestro principal destino turístico”, concluyó.

Sucre/ Corresponsalía