Caída de líneas dejó sin energía por 12 horas a habitantes de una parroquia en Sucre

La caída de líneas de alta tensión en el sector montañoso de la antigua planta de vidrio Conquidor, en la parroquia Bolívar del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, provocó un apagón de 12 horas en sectores como Playa Grande, bloques de Augusto Malavé y otras zonas del Circuito Los Bloques.

La falla se produjo cerca de las 10 de la noche del viernes y el servicio fue restablecido pasadas las 10 de la mañana de este sábado, cuando los equipos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) pudieron ingresar al sitio de difícil acceso para reponer las líneas que se cayeron.

Marina López, habitante del sector Virgen del Valle de Playa Grande, expresó su indignación por la interrupción del servicio que la mantuvo "matando plagas" y echandole aire a su hija pequeña con un abanico.

Mientras que Luis Méndez, habitante de Las Casitas, criticó que el gobierno haya anunciado el cese del racionamiento eléctrico y que de igual forma se produzcan constantes fallas en el servicio.

Necesidad

Una fuente extraoficial señaló que en la zona donde se produjo la caída de líneas hace falta un operativo de pica y poda, para mantener los tendidos despejados y libres de eventualidades, que se producen por los fuertes vientos de la época.

Debido a la gravedad de la falla, y que se produjo en plena noche, los equipos debieron esperar a que amaneciera para llegar a la afectación, donde al parecer, un árbol cayó sobre las líneas.

Sucre/ Corresponsalía