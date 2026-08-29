Presunto cabellecilla del Tren de Aragua en Chile fue detenido en Perú

Un presunto cabecilla de la banda Tren de Aragua habría sido detenido por la Policía Nacional de Perú. El apresado se encuentra requerido por la justicia chilena, por hacer parte de una red de secuestros y extorsiones en este territorio austral.

Según informes de EFE, Ibelmery Adon Colina Maldonado, de nacionalidad venezolana, contaba con una orden de detención vigente.

La captura se habría realizado en el distrito de San Martín de Porres, al norte de Lima, en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Chile y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El también conocido como R15 habría ingresado a Perú de manera irregular, por lo que será expulsado y entregado a Chile por medio de la frontera con el vecino país.

El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, explicó que el detenido ya había tenido un paso previo por Perú en 2018. Si bien presenta antecedentes, se prioriza la requisitoria de las autoridades chilenas por la gravedad de los delitos que se le imputan.

Lima / Redacción web