Advierten consecuencias del fenómeno “El Súper Niño” en Mérida

Especialistas explican que el fenómeno de “El Súper Niño” comienza a manifestarse en la región y tendrá impactos significativos en el estado Mérida durante los próximos meses, debido a que esta región andina está en la ubicación geografica de alerta máxima.

Toro Belisario, especialista en ecología y sociedad explicó que se trata de un evento natural de alta intensidad, el cual se clasifica en tres niveles: alto, medio y bajo y que actualmente está en el nivel alto. Esto implica temperaturas altas, sequía y afectaciones en sectores como: la agricultura, el suministro de agua de consumo y el sistema eléctrico.

Belisario destacó que, a diferencia de otras épocas de este evento clímatico, en esta temporada del año 2026 se podrá observar de forma más severa.

“En esta temporada estamos esperando probablemente el más fuerte de toda la historia, es lo que proyectan algunos organismos internacionales”, afirmó en una actividad que llevó a cabo la Alcaldía.

Consecuencias en el sistema eléctrico

Recientemente, Arnaldo Sánchez, Gobernador de la entidad, informó el 13 de agosto a través de una rueda de prensa, que debido a “El Súper Niño” se aplicará el Plan de Administración de Carga (PAC) en todo el territorio merideño.

En este sentido, Belisario manifestó que la reducción de lluvias y disminución de los caudales afectará directamente a las centrales hidroeléctricas, entre esas, la Fabricio Ojeda ubicada en el complejo hidroelectrico Uribante Capáro entre los estados Táchira, Mérida y Barinas; así como tambien la hidroelectrica José Antonio Páez en la población de Santo Domingo de Mérida, que dependen del aporte hídrico para mantener su operatividad. Esto conlleva al racionamiento eléctrico que ya ocurre en la entidad y que probablemente se intensifique conforme avance la temporada seca.

Riesgo de incendios y afectación agrícola

A esta situación se suma el riesgo de incendios forestales y afectaciones en la actividad agricola por el aumento de las temperaturas y la ausencia de lluvias, las cuales inciden en la productividad de rubros agricolas en la entidad y, a su vez, en la actividad económica.



Por otra parte, el especialista manifestó que de mantenerse la tendencia en la reducción de caudales, podría registrarse el racionamiento de agua potable a principios del próximo año dónde se presume que se intensificará la sequía.

Finalmente hizo un llamado a la población a informarse respecto a este evento climático y a prepararse para los efectos de “El Súper Niño” y adoptar medidas de uso responsable de los recursos. Recomendó fortalecer el ahorro de energía, utilizar lámparas ahorradoras y optimizar el consumo de agua.

Rodríguez pidió ahorrar luz y agua

A inicio de agosto, la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al país a ahorrar el consumo de electricidad y agua en hogares, oficinas y sectores del sector productivo. Esto como parte de las acciones que anunció para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático “El Súper Niño”.

Rodríguez indicó que el servicio eléctrico sufrió severas afectaciones tras el doblete sísmico que ocurrió el miércoles 24 de junio y que cobró la vida de más de 6.000 personas con mayor gravedad en el estado La Guaira.

Mérida / Radio Fe y Alegría Noticias