Cabello dijo que en Venezuela se registraron 189 "eventos sísmicos" en la última semana

Venezuela registró en la última semana un total de 189 "eventos sísmicos" en su territorio, informó este miércoles el ministro de Interior, Diosdado Cabello, que dijo citar cifras de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), señaló que, según un balance publicado la tarde de este miércoles por Funvisis -organismo adscrito al Ministerio de Interior-, se registraron 67 eventos sísmicos "en las últimas 24 horas", aunque el funcionario no ofreció mayores detalles.

Funvisis publicó este miércoles en la red social X información sobre una docena de sismos de magnitudes que oscilaron entre 2,9 y 3,8, casi todos cerca del Lago de Maracaibo, por lo que ha continuado el "enjambre sísmico iniciado el 24 de septiembre de 2025, a las 17:50".

Hace una semana, la nación suramericana registró, en un lapso de siete horas, 10 sismos y 21 réplicas, uno de ellos de magnitud 6,3, como parte de un enjambre que afectó al occidente, informó entonces la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Estos sismos afectaron decenas de viviendas, algunas con pérdida total, en el estado Zulia, según autoridades.

Caracas / EFE