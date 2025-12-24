Bulevar 5 de Julio de Barcelona luce concurrido en la víspera de la Navidad (+Fotos)

Lleno de gente. Así luce, desde tempranas horas de este miércoles 24 de diciembre, el bulevar 5 de julio y las calles comerciales del centro de Barcelona, capital del estado Anzoátegui.

Y es que los ciudadanos salieron a realizar las tradicionales compras de último momento, para la celebración de Nochebuena y Navidad.

Se observó que la mayor presencia, la tenían los locales que expenden ropa, calzado, juguetes y artículos electrónicos.

Voz

Carlos Gutiérrez, quien labora en un comercio que vende accesorios móviles, manifestó que esperaban que el movimiento se elevara más en horas del mediodía, hasta la noche.

"Todos estos días hemos estado concurridos, pero estimo que después de las 11:00 am llegue más gente, porque no sólo vienen de Barcelona. Hemos vendido muchas pantallas, vidrios templados para el cuidado de los teléfonos", expresó Gutiérrez.

Respiro

Para María Esperanza Jansasoy, quien tiene un local en el mercado comunal indígena Inca, el movimiento de personas que se ha registrado este miércoles ha sido un respiro.

"Desde que llegó el 1ro de diciembre no hemos hecho mucho, hoy es que está saliendo un poquito más la mercancía porque ni siquiera ayer estuvo bueno. La gente está comprando lo mínimo, buscando los remates para los niños, como los conjuntos que ofrecemos entre Bs 1.200 y Bs 1.500", manifestó.

Ante este panorama, Jansasoy dijo que trabajarán hasta las 9:00 pm y seguirán su día normal, durante la Navidad.

Ventas

Durante el recorrido, también se visualizaron personas que vendían pan de jamón en $10 y $12, dependiendo la presentación.

En cuanto a ropa, se conoció que las blusas para damas estaban a partir de Bs 3 mil y los jeans de 5 mil. Para caballeros los precios variaban entre Bs 5 mil y Bs 8 mil.

Barcelona / Elisa Gómez