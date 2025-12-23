Bravos perdió ante Leones en el arranque de la undécima semana de la LVBP

Bravos de Margarita cayó ante Leones del Caracas, 2 rayitas por 8, este lunes, en el estadio Monumental Simón Bolívar, y sigue sin poder celebrar ser uno de los primeros clasificados al Round Robin 2025-2026.

Trina Ballesteros, jefa del departamento de prensa de los insulares, informó que los capitalinos inauguraron el score con racimo de cinco carreras, en el segundo inning, producto de jonrón de Orlando Arcia, con Freddy Fermín a bordo. En la misma entrada, Salvador Pérez la mandó a volar con Wilfredo Tovar y Liván Soto embasados.

En la tercera entrada, agregaron una más con sencillo de Leonel Espinoza, que fletó a Fermín Sin embargo, Bravos descontó en la séptima entrada con hit de Lizandro “Ñapita” Espinoza, que envió a home a Wilson García y César Idrogo. Pero Leones aumentó su ventaja en el siguiente episodio con rolling de Fermín, que envió al plato a Brainer Bonaci.

Lanzador ganador

La victoria monticular fue para Yoimer Camacho (3-1) y la derrota para Michell Miliano (0-1).

Tras el receso de navidad, Bravos de Margarita cerrará la temporada regular con dos compromisos ante Tigres de Aragua, en el estadio José Pérez Colmenares, a partir de este viernes 26 de diciembre, a las 7:00 de la noche.

Caracas / Redacción Web