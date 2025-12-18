Bravos le propinó un blanqueo a Tiburones y quedó a un paso de avanzar de ronda

Bravos de Margarita se impuso con contundencia a Tiburones de La Guaira, 9 rayitas por 0, en el primer compromiso de la serie de dos en el estadio Nueva Esparta de Guatamare, este miércoles, consolidándose aún más en el liderato y quedando cada vez más cerca del primer objetivo: la clasificación al Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Trina Ballesteros, jefa de prensa de Margarita, informó que Jorge García (4-2) lanzó una joya de 6.0 entradas sin carreras, en las que abanicó a cuatro, dio un boleto y apenas recibió dos hits, concretando su cuarta victoria de la campaña. La derrota fue para Zac Grotz (1-5).

“Atacar con mi cutter fue la clave el día de hoy (miércoles), porque estaban buscando mi sinker y tarde en el juego se los estaba enseñando. Temprano en el conteo estaba atacando con mi cutter y creo que ese fue el pitcheo que nos dio los seis innings en blanco”, destacó el derecho panameño.

Olivares despuntó

Por su parte, con el madero brilló Edward Olivares al irse de 4-2 con cuadrangular, tres empujadas y par de anotadas.

“Gracias a Dios por el compromiso de hoy, se que he estado un poco inactivo por el pelotazo que me dieron, pero seguimos trabajando, día tras día, tratando de hacer los ajustes y se dio el resultado”, explicó Olivares.

Asimismo, agregó: “Este equipo nunca se rinde, es muy competitivo, siempre vamos a dar el 100%, siempre ponemos corredores en base y el compañero de atrás la trae, eso, de verdad, des muy importante”.

También Breyvic Valera al culminar de 5-4 con doble, tres impulsadas y dos pisadas al plato. “Todos en el equipo estamos bastante contentos con el trabajo que venimos haciendo hasta ahora. Sin embargo, no hemos hecho nada, todavía falta camino por recorrer y a seguir batallando”, destacó el histórico jugador de Bravos.

En la baja de la primera entrada, Margarita arrancó su ataque con rolling de Wilson García, que envió a home a Breyvic Valera. En el siguiente inning, Edward Olivares desplegó su poder con su segundo cuadrangular de la campaña, en solitario.

Producción isleña se mantuvo

La producción insular siguió en el quinto capítulo con doble de Valera, que fletó a Moisés Gómez. Pero en la baja del octavo, la producción se puso más bravo aún con racimo de seis carreras, producto de rodado de Carlos Pérez, que mandó al plato a Breyvic. Luego, con las bases llenas, Moisés Gómez Gómez recibió boleto y, de caballito, empujó a Alexi Amarista.

Olivares sonó sencillo, que impulsó a Ramón Flores y Lizandro Espinoza, para luego pisar home con sencillo de Valera, que fletó también a Gómez.

Bravos de Margarita recibe de nuevo a Tiburones de La Guaira en el segundo compromiso de la serie, duelo crucial en las aspiraciones insulares. Por la Máquina de Guerra tomará la bola el derecho panameño Abdiel Saldaña.

Porlamar / Redacción Web